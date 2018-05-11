Kullanmasını ve keşfetmesini bilene internet uçsuz bucaksız bir okyanus. Kıyıda köşede kalmış, pek fazla kimsenin bilmediği altın değerinde pek çok site bulunuyor.

Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi belli başlı siteler yerine zaman geçirmelik bir şeyler arıyorsanız; interneti biraz daha iyi keşfetmek istiyorsanız, bu siteler tam sizlere göre.

1. Geotargit

Bu internet sitesinde bir yerin adını yazıp aynı isimde dünyada kaç tane yerin olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Tabii illa ki bir yer adı yazmak zorunda değilsiniz, örneğin görselde görüldüğü üzere "Kedi" yazıp da aratabilir ve dünyada "Kedi" adlı on yerleşim yerinin olduğunu ve bunların hangi ülkelerde yer aldığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Site için buraya tıklayınız.

2. Strobe

Bu internet sitesi eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçenek. Yanıp sönen ışıklara karşı hassasiyetiniz varsa siteyi kullanmayın; ancak böyle bir durumunuz yoksa son derece etkili görsel illüzyonları bulunan bu sitede bir süre zaman geçirdikten sonra, odanıza bakıp etrafınızdaki her şeyin nasıl bozulduğunu görebilirsiniz. Site için buraya tıklayınız.

3. Tonematrix

Ekrandaki kutucuklara tıklayıp farklı kombinasyonlar deneyerek çok güzel müzikler yapabileceğiniz bir internet sitesi. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

4. Periodic Stats

Özellikle kimyaya ilgisi olanlara hitap eden bir internet sitesi bu. Ancak basit yapısıyla, kimyayla çok aranız olmasa bile elementlerle alakalı pek çok şey öğrenebilmenizi sağlıyor. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

5. Lango Rhythm

Yazdığınız harfleri, kelimeleri, cümleleri, paragrafları, sayıları, noktalama işaretlerini; kısaca her şeyi melodiye çeviren bir internet sitesi. Sevdiğiniz kişilerin adlarını yazıp nasıl bir melodiye denk geldiklerini bulabilir veya onlara içinizden gelen iki üç cümle yazıp daha sonra melodiye çevirebilirsiniz. Site bizden, hayal gücü sizden. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

6. Bouncy Balls

Zıplayan ve isterseniz emojilere de çevirebildiğiniz toplarla dolu olan ekranda, keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

7. Stuff in Space

Uzayda kullanımda olan veya görevini noktalamış bir yığın uydu var. Gezegenimizin etrafı adeta devasa bir çöplük gibi. İşte bu çöplüğün dağılımına bu siteden ulaşabiliyorsunuz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

8. Incredibox

Müzikle ilgili şeyleri seviyorsanız bu site vazgeçilmeziniz olacak. Dilediğiniz gibi şarkılar üretebildiğiniz bu siteye, zamanınız çok yoksa kesinlikle girmeyin. Yoksa bırakmanız mümkün bile olmayacak. Siteye ulaşmak için buraya tıklayın.

9. Invisible Cow

Bu sitede görünmez olan bir inek var! Sıcak soğuk oyununa benzer bir şekilde mouse'u hareket ettirdikçe site, ineğe yaklaşıp yaklaşmadığınızı söylüyor. Bakalım ne kadar hızlı bulabileceksiniz? Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.

10. Yılan Oyunu

Bir efsaneyle listemizi noktalandıralım. Yılan oyununu bilmeyen yoktur sanıyoruz ki. Bilgisayar ekranından oynamaya ne dersiniz? Siteye ulaşmak için buraya tıklayınız.