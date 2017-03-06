Hem Önü Hem Arkası Ekran Olan YotaPhone 3 Geliyor!

Hem arka kısmı hem de ön kısmı dokunmatik ekran olan YotaPhone'un 3. nesil yeni modeli yapılan açıklamayla birlikte doğrulandı.

Rus menşeili hem önü hem de arkası dokunmatik ekran olan YotaPhone ailesi, ilk duyurulduğu dönemlerde yoğun ilgi görse de ne yazık ki beklediği başarıyı elde edememişti ve YotaPhone ailesi uzun bir süre ara vermişti.

Ön kısmı alışılagelmiş IPS LCD teknolojisine sahip normal bir akıllı telefon ekranıyken telefonun arka yüzünde bir de elektronik mürekkep teknolojisiyle desteklenen, fazla pil tüketmeyen bir dokunmatik ekran daha bulunuyordu. Telefon her ne kadar fikir olarak başarılı görünse de uygulamalı olarak başarısız olmuştu.

Şimdi ise YotaPhone yetkilileri paylaştıkları bir mesajda YotaPhone ailesinin tekrar geri döneceğinin sinyallerini verdi. Telefonun üçüncü nesli üzerinde çalıştıklarını belirten bir açıklama yapan yetkililer, yakında yeni YotaPhone'u göreceğimizi de açıklamış oldu.