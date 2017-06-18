Dünyanın ilk çift ekranlı telefonları YotaPhone ailesinin devamı olan YotaPhone 3 resmi olarak duyuruldu.

Dünyanın ilk çift ekranlı telefonu YotaPhone'un devam modellerinden biri olacak YotaPhone 3, şirketin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı ancak Yota şirketi tekrar ihtiyaç duyduğu gücü kazanmış olacak ki hem önü hem de arkası dokunmatik ekran olan YotaPhone 3, geçtiğimiz hafta Çin'deki bir ticaret fuarında sessiz sedasız tanıtıldı.

Ön kısmında klasik akıllı telefonlardan tanıdığımız AMOLED ekran kullanılırken arkasında elektronik mürekkep teknolojisinin kullanıldığı bir ekran yani E-Ink ekran bulunuyor. Bu E-Ink ekranıyla birlikte hem önü hem de arkası dokunmatik ekrandan oluşan telefon bu özelliğiyle tam olarak neye çözüm getiriyor bilemiyoruz ama konsept olarak ilgi çekici olduğu kesin.

Öte yandan YotaPhone 3'ün teknik özellikleri de şu anda bilinmiyor. Snapdragon 820 işlemcisiyle geleceği tahmin edilen telefonun satışa çıkışıyla ilgili de bilgiler de bulunmazken tek bilinen şey telefonun tanıtılmış olduğu.

BONUS VİDEO

Ayrıca biz de Webtekno olarak YotaPhone 3'ün abisi olan YotaPhone 2'yi sizler için incelemiştik. Çift ekranlı ilginç YotaPhone 2'yi incelediğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: