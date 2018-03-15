Sevimli köpek Yogi, insansı yüzü ile bir anda sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi. Yogi'yi görenler hem sevimli buluyor hem de insansı yüzünün korkutucu olduğunu söylüyorlar.

Özellikle tek başına yaşayan insanlar dostluk ettikleri evcil hayvanlarının bir ‘hayvan’ olduğunu unutarak insan gibi davranmaya başlarlar. Biz Türkler olarak çoğunlukla minik dostlarımızın dış görünüşlerine ya da sevdiğimiz nesnelere göre isimler versek de yurt dışında hayvanlara ‘insan’ ismi vermek çok daha olağandır.

Chantal Desjardins, evinde arkadaşlık ettiği Yogi’nin olağan dışı bir özelliğini yıllarca fark etmemiş. Fakat minik köpeğin fotoğrafını bir arkadaşına gösterdiğinde arkadaşı, köpeğin inanılmaz derecede insana benzediğini söylemiş. Minik Yogi gerçekten de bir insan yüzüne sahip.

Desjardins, arkadaşına gönderdiği fotoğrafı ve bu sohbeti kısa sürede unutmuş. Fakat arkadaşının fotoğrafı Reddit’te yüklemesiyle Yogi’nin bir internet fenomenine dönüşmesi fazla uzun sürmemiş. Fotoğrafı görenler Yogi’nin yüzünü hem sevimli hem de ürkütücü buluyorlar. Sahibinin bunu yıllarca fark etmemesi gerçekten tuhaf.

Yogi’nin fotoğrafının internette viral olmasıyla birlikte Desjardins, Yogi’nin göz kırptığı fotoğrafı Facebook’a yükleyerek insansılığına farklı bir boyut ekledi. Twitter kullanıcıları ise Yogi’nin hangi ünlülere benzediğine dair tartışma başlattılar. Şu ana kadar Yogi, Matthew McConaughey, Nick Offerman Scott Disick, Hulk Hogan, Paul Rudd, Paul Giamatti, Topher Grace, Christopher Walken, Jake Gyllenhaal, Jared Leto ve Nicholas Cage’e benzetildi.

Peki, Sizce Yogi hangi Türk’e benziyor?