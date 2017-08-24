Hem Windows Hem de Android Yüklü Tablet PC İle Tanışın!

10.1 inçlik ekranı ile hem Android hem de Windows 10 işletim sistemini sunan tablet, 4 çekirdekli işlemcisi ve 64 GB depolama alanı ile övgüyü hak ediyor.

Yaz aylarının bitmesi ile okul sezonunun başlamasına da az bir zaman kaldı. Durum böyle olunca pek çok öğrencinin derslerini çalışacağı bilgisayar, tablet gibi cihazlara ihtiyaç duyuluyor. Tam da bu ihtiyaçlarınızı karşılayarak sizi mutlu edecek CHUWI Hi10 Pro tablet, çocuklarınızın en büyük yardımcısı olacak.

Üzerinde yüklü olarak hem Android 5.1 hem de Windows 10 işletim sistemi bulunan tablet, 10.1 inçlik devasa ekranı ve 64 GB’lık fazlasıyla yeterli depolama alanı sayesinde, sizin ve çocuğunuzun her alanda en büyük yardımcısı olacak. Gücünü dört çekirdekli Intel Cherry Trail X5-Z8350 işlemciden alan tablet PC, 4GB RAM kapasitesi ile birçok uygulamayı açmanızı sağlayacak, klavye ve fare takılarak normal bir PC’den aldığınız tüm hazzı tablet PC’de de alabileceksiniz.

Fiyatı

Tabletin işlevselliği bizi memnun etse de ülkemizde bu ürünü bulmak çok zor. O yüzden, eğer CHUWI Hi10 Pro Tablet PC satın almak istiyorsanız yurt dışından yardım almalısınız. Yurt dışında sattığı ürünlerle adından sıkça söz ettiren GearBest’te satılan tablet PC, tüm bu işlemlerin karşılığında yalnızca 169 dolar(580 TL) ücret istiyor. Tablet PC'yi hemen satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak GearBest sayfasına ulaşabilirsiniz. Ücretsiz kargo seçeneği ile Türkiye’ye gönderim yapan sayfa, ülkemizden erişime kapatılmış durumda.

Gearbest’e Nasıl Ulaşırım?

Tütün ve Alkol piyasası yüzünden erişime kapatılan Gearbest yakın zamanda yeniden erişime açılacak, ancak bu süreçte alışveriş mağazasına güvenli bir şekilde ulaşmanız için üç yöntem söyleyeceğiz.

Mobil Uygulama

Telefonlarınıza indireceğiniz Gearbest uygulamasıyla rahatlıkla alışverişlere devam edebilirsiniz. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için bulunan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“m.gearbest.com” Üzerinden Girin

Gearbest’in web sayfasına erişim kapalıysa, “www.” tagını silerek yerine “m.” yazıp doğrudan mobil uygulamaya girebilirsiniz.

Opera’dan VPN Aktif Etme

Opera tarayıcısını indirip kurduktan sonra, sol üste yer alan Opera ikonuna tıklayıp menüyü açarak ayarlar sekmesine tıklayın. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesine tıkladıktan sonra çıkan sayfada “VPN Etkinleştirin” yazısına tıklamanız yeterlidir.

Bu hamlelerden herhangi birini uygulayarak Gearbest’in web sayfasına ulaşabilir ve tableti satın alabilirsiniz.