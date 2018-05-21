Kalabalık bir etkinliğe gitmeden önce alabileceğiniz basit bir önlemden, bilgisayarda saatlerce video izlememeye dalmamanızı sağlayacak küçük bir öneriye kadar günlük hayatınızda bol bol kullanılası önerilere hazır mısınız?

Günlük hayatta her şeyi çok daha kolaylaştırmanızı sağlayacak pek çok küçük tüyo bulunuyor; fakat bir insanın her şeyi bilmesi pek tabii ki olanaksız. Bu konuda size yardımcı olabilecek önerilerimiz var. Başlayalım:

1. Youtube'ta bir videoyu durdurmak için "Space/Boşluk" tuşuna basmak yerine "K" harfine basın. Böylece ekranın aşağı kayması derdi de olmayacaktır.

2. Kalabalık bir etkinlik ortamına gireceğinizde telefonunuzun kilit ekranı görselini yanınızda olacak bir arkadaşınızın telefon numarasının ve "Telefonumu bulursanız bu numarayı arayın" cümlesinin yazılı olduğu bir görselle değiştirin. Böylece telefonunuzu kaybederseniz, bulan kişi size çok rahatlıkla ulaştırabilecektir.

3. Özellikle yurtta kalan öğrenciler için bir öneriyle devam: Oda arkadaşınızın alarmı kendisi odada yokken çalıyorsa, telefonunu çaldırıp kapatın, alarm duracaktır.

4. Bilgisayarınızı belli bir sürenin sonunda kapatmak için Win+R tuşlarına basın ve çıkan ekrana shutdown -t x yazın. Burada x, saniyeyi ifade ediyor. Yani x yerine 60 yazarsanız bilgisayarınız 1 dakika içinde, 300 yazarsanız 5 dakika içinde kapanacaktır.

5. Şirket bilgisayarında çalışıyor ve bu nedenle otomatik güncellemeleri iptal etme gibi ayarlarla oynayamıyorsanız, "Notepad" uygulamasını açıp bir iki harf yazarak uygulamayı açık bırakın. Böylece otomatik güncellemeler bilgisayarınızı otomatik kapanmaya zorlayamayacaktır.

6. Yeni bir işe girdiğinizde iş ilanındaki iş tanımı ve yükümlülüklerini aynen kopyalayarak özgeçmişinize ekleyin. Böylece CV'nizi daha sonra uzun uzun güncellemek zorunda kalmazsınız.

7. Ailecek kalabalık yerlere gittiğinizde çocuklarınızın kaybolma riskine karşın alana ulaşır ulaşmaz toplu bir fotoğraf çekin, böylece olası bir talihsizlikte etraftaki insanlara fotoğrafı gösterir ve çocuklarınızı görüp görmediklerine dair daha net bir cevap alırsınız.

8. Biriyle planlarınızı iptal edeceğinizde hemen bir sonraki boş günlerinin ne zaman olacağını sorun. Böylece bu onları önemsediğinizi ve başınızdan savmadığınızı göstermenizi sağlar.

9. Seyahate çıkmadan iki üç gün önce yatak örtülerinizi değiştirin. Bu durum seyahat öncesi son günlerde daha rahat ve kaliteli uykular çekmenizi, sonucunda da daha pozitif bir ruh haliyle sehayate gitmenizi sağlar.