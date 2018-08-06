Henry Cavill, The Witcher'da Geralt'ı Canlandımak İstiyor

Henry Cavill, Netflix'in geçtiğimiz sene duyurduğu ancak 2020'den önce hazır olmayacağı söylenen The Witcher uyarlamasında Geralt karakterini canlandırmak istediğini açıkladı.

Netflix ve Polonyalı şirket Platige Image, bundan bir sene önce The Witcher sevenlere şahane bir haber vererek yeni bir dizinin yolda olduğunu açıklamıştı. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizinin dilinin ise İngilizce olacağı açıklanmıştı. Yazar Andrzej Sapkowski aynı zamanda dizide yaratıcı danışman olarak görev yapacak.

Herkeste büyük heyecan yaratan bu dizi projesinin en üzücü haberi ise geçtiğimiz günlerde gelen ve 2020'den önce dizinin yayınlanmyacağını veren haberdi. Ancak bu sayede diziyi daha fazla merak etmeye başladık diyebiliriz çünkü 3 senelik bir hazırlık aşaması, karşımıza son derece başarılı bir işin çıkacağı anlamına da gelebilir.

Diziye dair gelen son haber ise Justice League'ın Clark Kent'i Henry Cavill'den. Cavill, verdiği bir röportajda son dönemde ne ile ilgilendiği sorulduğunda 'The Witcher 3' cevabını verdi. Oyunu çok sevdiğini ve kitaplara da bayıldığını söylenen Cavill, gelecek yeni dizide Geralt'ı oynamak isteyip istemediği sorulduğundaysa 'Kesinlikle isterim, bu harika bir rol olurdu' cevabını verdi.