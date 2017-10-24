OnePlus 5T Duyurulmadan Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

OnePlus'ın çıkarmasını beklediğimiz OnePlus 5T, OppoMart'ta listelendi. Yapılan listelemeyle birlikte telefon hakkında ciddi bilgi sahibi olduk.

OnePlus 5T’nin varlığı henüz doğrulanmadı, ancak söylentiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntı akıllı telefonun OppoMart’daki ön siparişler bölümünde listelenmesi oldu. Akıllı telefon henüz resmi olarak açıklanmamış olmasına rağmen sürekli sızıntı haberleri almaya devam ediyoruz. Ortaya çıkan bu haberlerle OnePlus 5’in bir üst modeli olacak OnePlus 5T’nin nasıl olacağı aşağı yukarı ortaya çıktı.

OnePlus 5T Özellikleri

Telefonun şu ana kadar bildiğimiz özelliklerine bakacak olursak, ilk başta 6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Optik AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 5T, 1080x2160 piksel çözünürlüğü ve 18:9 en boy oranını destekliyor. Güç kısmında piyasanın en güçlü işlemcisinden destek alan telefonun normal olarak Snapdragon 835 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda 6GB ve 8GB RAM LPDDR4X seçenekleri sunan OP5T’nin 64GB ve 128GB’lık iki ayrı depolama alanı sunması bekleniyor. Tüm bu güçlü donanım ise 3.450 mAh’lik bir batarya ile desteklenecek.

Telefonun kamera donanımına baktığımızda bizleri yine çok memnun edeceğini görüyorum. Arka tarafta f/ 1,7 diyafram aralığına sahip 20 megapiksellik Sony IMX398 sensörü ve f/ 2,6 diyafram aralığına sahip 16 megapiksellik Sony IMX350 sensörlü çift arka kamera bulunurken, ön tarafta f/1,7 diyafram aralığına sahip 15 megapiksellik Sony IMX371 selfie kamerası yer alıyor. Telefon henüz duyurulmamış olmasına rağmen fiyatı da ortaya çıktı. Sızdırılan fiyatlara göre 6GB+64GB’lık OnePlus 5T sürümü 479 dolardan satılırken 8G+128 GB modeli 539 dolardan satılacak.

Peki, sizce OnePlus 5T bu özelliklerle ve bu fiyatla piyasaya çıkarsa satın almak ister misiniz? Açıkçası telefon donanım ve fiyat olarak son derece tatmin edici gözüküyor.