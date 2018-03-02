Henüz Taksidi Bitmeyen Yavuz Sultan Selim Köprüsü Satılıyor!

Yapımı Türkiye’nin her köşesinde gündem olan ve İstanbul’un Üçüncü Boğaz Köprüsü ünvanına sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, aralarında Çinli firmaların da bulunduğu şirketlerle, hisse satışı görüşmeleri başladı.

322 metrelik yüksekliği ve 2164 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük asma boğaz köprülerinden birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Astaldi SpA ve IC Yatırım Holding’in birlikte kurdukları şirket, hisselerin satılmasına karar verdi. Satılacak olan köprüsü hisselerine, aralarında Çinli şirketlerin ağırlıkta olduğu bir talep var.

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü için yapılan ödemelerin devam edeceğini dile getirmişti. Ancak köprü trafiğinin az oluşu gelirini de düşürdüğünden, bu taksitler için gereken para devletin kasasından çıkıyor. Bakan Arslan, yaptığı açıklamalarda ödeme yapmamın ve borçlu olmanın, bu tarz yatırımların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre Astaldi’nin söz konusu hisselerin tamamını satacağı açıklanıyor. Astaldi, köprü için kurulan ortak şirketin %20’lik dilimine sahip. Kalan %80’lik kısım ise IC yatırım Holding’in IC İçtaş biriminin elinde. IC İçtaş, Astaldi ile aynı oranda hisse satışı yapmak için düğmeye bastı. Eğer Astaldi %20’lik hissesinin tamamını satarsa, diğer ortak şirket de o kadar hisse satacak. Toplamda %40’lik hissenin tamamı yabancı şirketlerin eline geçmiş olacak.

Her iki şirket de konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar. Resmi olarak 2012 yılında köprünün proje üzerinden işletme hakkına sahip olan IC İçtaş Astaldi 3. Boğaz Köprüsü Yatırım ve İşletme A.Ş. şirketi, köprünün gelirlerini ve giderlerini kontrol etmek için görevli olan bir iştirakti. Eğer hisseler satılırsa ve Astaldi %20’lik hissesinin tamamını eritirse, %40’ı yabancı şirketlere ait olacak olan köprünün, %60’ı IC İçtaş’ın elinde bulunacak.