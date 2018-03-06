Toyota'nın tasarım çizgisini yeniden oluşturduğu yeni Auris, Genevre Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımına günler kala ortaya çıktı.

2018 Geneva Motor Show’un (Genevre Otomobil Fuarı) başlamasına birkaç gün kala sabırsız otomobil meraklıları için Corolla Hatchback ya da diğer adı ile Toyota Auris’in ilk görseli sızdırıldı. Beklenildiği gibi çok daha modern ve sportif tasarıma sahip olan yeni Auris, sınıfındaki rekabeti ciddi anlamda kızıştıracak.

Önceki iki jenerasyonda ince ızgaralı ve geniş farlı bir tasarım tercih eden Toyota, yeni Auris’te tasarımını tamamı ile elden geçirmiş gibi görünüyor. Altıgen biçimindeki geniş ızgara araca bambaşka bir hava katarken, ‘yatık T’ şeklindeki keskin hatlara sahip olan farlar Auris’e çok daha karizmatik bir tasarım oluşturuyor.

Yoyota, yeni Auris’in kaputunun altında üç farklı motor seçeneği sunacak. Bunlardan ilki 116 beygir gücündeki 1,2 litre motor, ikincisi 122 beygir gücünde 1.8 litrelik hibrit motor, üçüncüsü ise 180 beygir gücünde 2.0 litrelik hibrit motor. Yeni Toyota Auris’te dizel motor seçeneği ise bulunmayacak.