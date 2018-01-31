Henüz Ay’da Yaşamadığımız Halde 181 Ton Çöp Bırakmışız!

Yaşam standartlarımız, yaşadığımız coğrafya ve hatta gezegen değişse bile alışkanlıklarımız değişebilir mi? Bu sorunun en net cevabını defalarca kez ziyaret ettiğimiz Ay’ın yüzeyinde aramak ve bulmak mümkün.

İnsanoğlu, bir gün Dünya’dan kaçınılmaz bir şekilde ayrılacak ve başka yerlerde yaşamaya devam edecek. En azından günümüzde yürütülen en büyük bütçeli bilimsel çalışmalar bu hedef eksininde gerçekleştiriliyorlar. Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 2020 yılı itibariyle başlatacağı Mars’ı kolonize etme planlarını açıkladığında o kadar göze çarpmayan bir ayrıntı da verilmişti.

Mars’a gidecek roketler, Dünya’dan değil Ay’dan kalkacaklardı. SpaceX’in planları değişir mi bilinmez, ancak Ay’ın insanlık için ne kadar büyük önem taşıdığı bir kez daha anlaşılmış oluyor.

Galaksiler arası yolculuklar yaptığımız günler geldiğinde Ay, dünya için ilk durak olmaya devam edecek. Fakat büyük bir sorun var ve bu sorununun nasıl çözüleceği henüz konuşulmuyor.

Günümüze kadar sadece 12 kez ziyaret ettiğimiz Ay’da toplam 181 bin kilogram çöp bıraktık:

Çevre kirliliği ile ilgili temel görevlerden birisi olan çöp atma alışkanlığımızı Ay’a kadar götürmüşe benziyoruz. Uzay yolculukları esnasında her türlü atık faktörünün işi daha da zorlaştırdığını düşünürsek, uzay çöpünün mantığını kavrayabiliriz. Fakat sadece 12 seferde 181 ton atık bırakmak gelecek için oldukça endişe verici.

Üstelik gelecekte oraya daha sık sefer yapılacağı gibi, daha fazla insan da gidecek. Her seferde daha çok uzay atığı Ay yüzeyini kirletecek ve belki de sadece oradaki atıkların geri dönüşümü üzerine kurulan şirketlerle karşılaşacağız. Hatta Ay yüzeyinde çalışan temizlik firmaları olacak. Belki de Ay üzerine kalıcı uzay üsleri inşa edip, gezegenler arası istasyon devrini başlatacağız.

Nereye gidersek gidelim, insan olduğumuz için büyük sorumluluklarımızı sık sık unutacakmışız gibi gözükmüyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.