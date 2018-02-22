ABD, Avrupa ve Asya’daki Facebook ve Instagram kullanıcıları, her iki platforma da girerken ''Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz'' uyarılarıyla karşılaşıyorlar.

Çökmenin yaşandığı bölgelerde yaşayan kullanıcılar, Facebook’a girmek isterlerken ''Üzgünüz bir şeyler yanlış gitti. Üzerinde çalışıyoruz, elimizden geldiğince çabuk düzelteceğiz'' ibaresiyle karşılaşıyorlar. Instagram için de benzer Twitter üzerinden benzer şikayetler gelmeye başladı. Erişim sıkıntısı yaşayan internet siteleriyle ilgili sorunları bildiren DownDetector da Facebook’a ulaşım konusunda sıkıntıların yaşandığını teyit etti. Facebook’tan konuyla ilgili olarak şu an için bir açıklama gelmiş değil. Herhangi bir bilginin gelmesi halinde sizleri bundan haberdar edeceğiz.

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