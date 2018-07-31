Mi 8 Explorer Edition, Sahte Bir Anakart Gösteriyormuş

Daha önce ısrarla Mi 8 Explorer Edition'ın gerçekten telefonun içini göstermediğini iddia eden Chengming Alpert, bu iddiasını fotoğraflarla destekledi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mayıs ayında düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte Mi 8 ve Mi 8 SE ile birlikte premium versiyon olan Mi 8 Explorer Edition’ı da tanıtmıştı. Mi 8 Explorer Edition’ın en önemli tasarım detayı ise, arka panelinin yarı saydam bir camdan oluşması ve cihazın içini göstermesiydi.

Xiaomi, yarı saydam panelin gerçekten cihazın içini gösterdiğini belirtse de pek çok kişi Mi 8 Explorer Edition’a kuşku ile baktı ve gerçeği göstermediğini iddia etti. Xiaomi’nin Mi 8 Explorer Edition ile kullanıcıları kandırdığını iddia eden Chengming Alpert, dün Twitter’da paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Alpert’in iddiasına göre Mi 8 Explorer Edition’ın arkasında gerçekten de bir anakart bulunuyor. Ancak bu anakart bir kukladan başka bir şey değil. İşlemci ve diğer modüller için yer bulunan anakart gerçekten telefona bağlı olmadığı için görsel aldatmacadan fazlası değil. Xiaomi ise cihaz ile ilgili iddiaları reddetmeye devam ediyor.