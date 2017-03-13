Hepimize Müjde: Evlilik Programları Kaldırılıyor!

RTÜK'ten oldukça yerinde bir karar geliyor.

Sonunda, çoğu televizyon izleyicisine oh çektirecek güzel bir gelişme oluyor. Ülkede ne türlü gündem olursa olsun ahlaktan ikili ilişkilere, saygıya, sevgiye kadar pek çok önemli, toplumsal değer ile adeta dalga geçen izdivaç programlarının ipi çekiliyor.

Hemen hemen bütün televizyon izleyicilerinin şikayetçi olduğu, cast oyuncularını doldurup şaklabanlıklar ile reyting almaya çalışan evlilik programları konusunda daha önceden RTÜK'e pek çok şikayet gitmişti. Şimdi ise bu konuda ciddi adımlar atılması için girişimler başladı.

Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu'nun aktardığına göre izdivaç programlarının yasaklanması için kanun hükmünde kararname hazırlanmaya başlanmış durumda. Gerekli komisyon çalışmalarının ardından yazılacak rapor, daha sonraki aşamada ise Meclis'e gönderilecek. Ve Meclis'te, RTÜK Yasası'nda yapılan değişiklik kabul edildikten sonra alınan karar, Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlülüğe girecek.

Bu kararın yürürlüğüğe girmesinden sonra ise, yeni yayın döneminde tüm evlilik programları yayın hayatlarına son vermiş olacak. Böylece televizyon ekranlarımızda adeta birer mikrop olan bu programlardan ve saçmalıklarından kurtulacağız.

Asıl önemli olan ise bu programların yerini doldurmak için ne gibi şeyler geleceği. Umarız eğitici, bilgilendirici bir şeyler yapabilirler.