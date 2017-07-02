Hepimizin Dört Gözle Beklediği Akıllı Telefon Teknolojileri

Akıllı telefonlara yakın zamanda dahil olması beklenen özelliklerden hangisinin hemen gelmesini isterdiniz?

Akıllı telefon teknolojisinin çılgınca bir hızla ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Daha bir iki yıl önce “Telefonda parmak izi okuyucu ne işe yarayacak?” dememize rağmen şimdi parmak izi okuyucusuz telefon çıkaranı neredeyse taşlıyoruz. Aynı durum çift kameralar, temassız ödemeler gibi sistemlerde de geçerli.

Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere her gün alınan onlarca patenti incelediğimizde şuan bize çılgın görünen ama yakın gelecekte vazgeçilmez teknolojiler neler olacak? İşte onlardan bir kaç tanesi:

Katlanabilir Ekranlar

Oldukça uzun zamandır neredeyse her gün katlanabilir, bükülebilir, esnek ekranların çıkmasına az kaldı diyip duruyoruz. Ancak firmaların yeni tanıttıkları çalışan prototiplere göre bu alana ciddi yatırımlar söz konusu. Lenovo'nun çalışan esnek ekranlı bir modeli ve Samsung'un esnetilebilir ekranı bu alanda ne kadar ciddi çalışıldığını gösteriyor.

Bu hızla gidersek önümüzdeki üç-dört yıl içinde bileklik haline gelebilen telefonlar ya da telefon boyutuna gelebilen tabletler yaygınlaşacak. Daha yakın zamanda ise düşme sonucu ekran kırılması bu esnek ekranlar sayesinde tarih olacak gibi görünüyor.

Ekran İçi Parmak İzi Okuyucular

Parmak izi konumlandırması hakkında hemen hemen her firmayla tartışmalar ortaya çıkmış, bu konuda kullanıcılar bile ikiye üçe ayrılmışlardır. Kimine göre ön tarafta olması gerekirken, kimisi arkada olmasının daha kullanışlı olduğunu söyler. Bir grup ise ikisine de katılmayarak parmak izi okuyucusunun yan tarafta güç butonunda olması gerektiğini söyler (Sony). Yeni geliştirilen ve bu sene çıkacak telefonlarda bulunacağı tahmin edilen teknoloji şüphesiz her grup için en kullanışlısı olacaktır.

Optik Zoom Yapabilen Kameralar

Hepimiz bazen kendimizi uzaktaki bir şeyin fotoğrafını çekmek zorunda olduğumuz bir durumda bulmuşuzdur. Telefonunuzu çıkarıp yakınlaştırırsınız ve gerisi tamamen şans işidir, ya kalite uzaktaki cismi görmenize ya da okumanıza izin verir, ya da tam bir piksel karmaşasına dönüşür ve hiç bir işinize yaramayan bir fotoğraf çekmiş olursunuz.

Son yıllarda oldukça yaygınlaşan ve Telephoto Lens adıyla duyurulan teknoloji, kalite kaybı yaşamaksızın 2x zoom yapmamızı sağlıyor. Bu özelliği büyük firmalar arasında sadece çift kameralı Apple iPhone 7 Plus'ta görüyoruz. Diğer çift kameralı telefonlarda ikinci kamera bokeh efekti ya da siyah beyaz fotoğraf çekilmesi gibi özellikler için kullanılıyor.

Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Google Tango ile akıllı telefon dünyasına gelen Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi, doğru kullanıldığında günlük hayatımızda çok büyük farklar yaratacaktır. Bir eve taşınmadan önce eşyalarının orada nasıl duracağını önceden görebilmek ya da saçınızı boyatmadan size yakışıp yakışmayacağını görebilmek gibi imkanlar AR yani Arttırılmış Gerçeklik ile mümkün. Bu teknolojinin de önümüzdeki yıllarda her telefonda yer alacağı konusunda şüphemiz yok.

Anket

Sizler için topladığımız bu yakın geleceğin teknolojileri arasından hangisini dört gözle bekliyorsunuz? Anket sonuçları büyük firmaların distribütörlerine e-posta ile gönderilecek. Bu şekilde gelecek ürünlerinde hangi alanlara yoğunlaşmaları gerektiğini gösterebiliriz.