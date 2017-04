Diziyi izlemeyenlerin bile çok çok sevdiği(!) karakter King Joffrey'e can veren Jack Gleeson, artık sıradan bir insanın bile kurtulamadığı akımın hedefine takıldı.

Game of Thrones izleyicileri bilirler ki dizi boyunca en çok sövülen karakter olan King Joffrey’in ölümü derin bir oh çektirmiş, ancak yaşadığı zamanlardaki GoT havasını da özletmiştir.

Jack Gleeson tarafından oldukça başarılı olarak canlandırılan efsanevi karakter, oyuncuya da hatırı sayılır ün kazandırdı. Kişisel Twitter hesabından Pug cinsi bir köpekle paylaştığı “suratsız” fotoğrafı ile photoshop ustalarının radarından kurtulamayan oyuncu, sosyal medyanın diline düştü. Evet, bir kez daha.

"Köpek sevgisi"

Hazırsanız başlıyoruz:

Ya Böyle Olsaydı:

Nusret'in Joffrey'cesi:

"Kanqa qolum qanqa"

Stark Bey ne yapıyorsunuz?

Bir spolier esprisi daha kaldıramayacağım:

Aslan Kral - Kral Joffrey:

Paralel Evren "Joffy Sevgisi":