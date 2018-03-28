Udemy’nin herkesin birer yazılımcı olması için sunduğu PHP kursu, kısa süreliğine 360 TL'den 27,99 TL'ye düştü.

Eğer bir web tasarımcı olmak istiyorsanız, ilk öğrenmeniz gereken kodlama HTML, sonrasında da PHP gelir. HTML, pek çok internet sayfası için giriş seviyesi kodları yazmanıza olanak tanırken, asıl program genelde PHP’de yazılır. PHP dışında ASP.NET gibi dilleri de öğrenebilirsiniz, ancak bu konuda en popüler dil PHP olmuştur.

Bir yazılımcı olarak işe girmek istediğinizde ön koşul olarak gösterilen diller arasında yer alan PHP, her yazılımcının yalayıp yutması gereken bir yazılım dili olarak kabul ediliyor. Eğer sizlerin de yazılımcı olmak gibi bir planı varsa, Udemy’nin kampanyası çok hoşunuza gidecek. Normalde 360 TL olan sıfırdan ileri seviyeye PHP dersi, kısa süreliğine 27,99 TL’ye kadar düştü. En baştan ele alıp PHP ve sık sık PHP’yle birlikte kullandığınız yazılım dillerini size öğreten özel eğitim seti, sizlere muhteşem bir kaynak sunmayı hedefliyor.

Tayfun Erbilen tarafından verilen videolu eğitim seti kapsamında, PHP’ye girişten, Proje: İçerik Yönetim Sistemine kadar pek çok ders bulunuyor. Üstelik, eğitim setini bitirdiğinize dair verdiği sertifikayla, CV’nize eklemek açısından da güzel bir eğitim setine erişmiş oluyorsunuz.

PHP dışında MySQL konusunda da eğitimin verileceği özel kursta, ister hiçbir PHP bilginiz olmasın, isterse de orta düzey bir PHP yazılımcı olun, her şekilde sizi daha iyi bir seviyeye çıkaracaktır. Erbilen’in sade anlatımı ile web tasarımcılarda en çok aranan yazılım diline hakim olabileceksiniz. Üstelik bunu yaparken, okulda öğrendiğimiz yazılımların aksine kodların nasıl güvenli bir şekilde yazılacağını da öğreniyorsunuz.

Yalnızca temel seviyede HTML bilgisinin yeterli olduğu eğitim setinin hedef kitlesi de bulunuyor. Eğitim setini satın alacak hedef kitle şu şekilde:

Kod yazmayı öğrenmek isteyen kişiler

HTML/CSS bilip, PHP sayesinde dinamik siteler yapmak isteyenler

Kendi projelerini geliştirmek isteyenler

İşin mantığını anlamak isteyenler (algoritma düzenini öğrenebilirsiniz)

PHP’de öğrenilmesi gereken her şeyin eğitim setinde yer almasının dışında, MySQL, OOP (Nesne Yönetimli Programlama), AJAX, JavaScript, JSON, bot yapımı gibi konuları da göreceksiniz. Kod yazarken SEO için nelere dikkat edilir? Başarılı bir SEO kodlaması nasıl yapılır gibi soruları da cevaplayacağınız eğitim setinin içerisinde şu an 18.5 saatlik video, 107 yardımcı kaynak ve 4 kodlama egzersizi var. Eğer siz de kursu indirimli bir şekilde 27,99 TL’den satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak eğitim setinin Udemy sayfasına ulaşabilirsiniz.