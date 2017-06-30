İsimlerinin henüz yayınlanmasını istemeyen bazı kaynaklara göre Hepsiburada’nın %75’ine sahip olan Doğan Online ile geri kalan kısmına sahip Abraaj Group Ltd., yeni bir ortak almayı ya da şirketin tamamını satmayı planlıyorlar.

Gelen bilgilere göre kaynaklar, resmi adı D-Market Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. olan şirketin 1 milyar dolara kadar bir değerinin olabileceğini ve özel sermaye dışında sektördeki başka şirketlerin ilgisini çekmesini beklediklerini bildirdiler.



Şirketin kurumsal iletişim departmanından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hepsiburada’nın ortakları hem şirketin hem de Türkiye’nin geleceğine ve şirketin Türkiye’nin e-ticaret sektörüne önderlik ederek büyümesine devam edeceğine inanmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Stratejik opsiyonların değerlendirilmesi kapsamında, şirketimiz zaman zaman danışmanlarla böyle süreçler yürütmektedir." Abraaj, Doğan Online ve Goldman Sachs ise bu konuyla ilgili şimdilik resmi bir açıklama yapmadılar.

Söz konusu yetkilendirme, Amazon’un Ortadoğu’daki e-ticareti hareketlendirmesi sebebiyle Dubai merkezli Souq.com’u satın almasının ardından Mart ayında anlaşmaya varmasının ardından gerçekleşiyor. Amazon, yaptığı bu hamleyle birlikte dünyanın en büyük alışveriş merkezinin sahibi olan Emaar Malls PJSC’nin verdiği 800 milyon dolarlık teklifi de geride bırakmış oldu. Fakat Souq.com’un satın alma tutarı henüz açıklanmadı.

Abraaj, Hepsiburada’nın %25’lik hissesini 2015 yılında resmi olarak duyurulmayan bir fiyatla satın almıştı.