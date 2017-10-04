Hepsiburada, Dünyaca Ünlü Yatırım Şirketine Satılıyor!

Hepsiburada, dünyaca ünlü yatırım ve finansman şirketi Goldman Sach ile satış teklifleri için anlaştığını duyurdu.

Türkiye'nin önde e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada'nın potansiyel satışı hakkında ortalıkta birçok söylenti dolaşıyordu. Hanzade Doğan Boyner, yapmış olduğu açıklamalarıyla son zamanlarda ortaya çıkan söylentileri doğrulamış oldu.

Boyner, açıklamalarında iki önemli detayın altını özellikle çizdi. Bunlardan ilki, Hepsiburada'nın satış teklifleri için Goldman Sach Group ile anlaştıklarını söylemesi oldu. Dünyaca tanınan yatırım danışmanlığı ve finans şirketi olan Goldman Sachs, Hepsiburada ile yapmış olduğu bu anlaşmayla Türkiye'nin en büyük teknoloji girişimi çıkışına aracılık edecek.

Boyner, Türkiye e-ticaret pazarının ne kadar potansiyelli olduğunu özellikle vurguluyor. Rakiplerine karşı yıkıcı değil, aksine yapıcı bir yaklaşım gösterdiklerini belirten Boyner, ilerleyen zamanlarda doğacak muhtemel ortaklıkları da akıllarda çağrıştırıyor.

Açıklamalarına devam eden Boyner, Hepsiburada'nın nakit akışında karlılığı yakalamış bir girişim olduğuna vurgu yaptı. Ayda 70 milyon tekil ziyaretçiye ulaştıklarını ve ortalama 12 milyon ürün sattıklarını belirten genç girişimci, 2016'dan bu yana satışlarının 2 katına çıktığının altını çiziyor. 2017 içerisindeyse şirket tarafından yüzde 40'lık bir büyüme öngörülüyor.