Hepsiburada'dan 'Eskisini Getir, Yenisini Götür' Kampanyası

Hepsiburada, eski telefonlarını kullanmaktan bıkan ya da yenisiyle değiştirmek isteyenler için yepyeni bir kampanya başlattı.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Hepsiburada, geniş ürün yelpazesiyle kullanıcıların sıklıkla ziyarette bulunduğu sanal mağazalardan bir tanesi. Ve şimdi şirket, eski telefonlarını yenisiyle değiştirmek isteyenler için bazı yabancı ülkelerde de oldukça popüler olan bir takas sistemini (kampanyayı) devreye soktu.

Şimdilik Samsung, Apple, Sony, LG, General Mobile ve HTC markalarının modelleri için geçerli olan kampanya, zamanla diğer markaları da destekleyecek duruma gelecek.

Sistemin işleyişi ise şu şekilde olacak:

Hepsiburada'nın ilgili bağlantısına giderek öncelikle telefonunuzun markasını ve modelini seçmeniz gerekiyor.

Sonra karşınıza bazı sorular çıkacak, onların hepsine teker teker doğru cevapları vermeniz gerekiyor.

Daha sonra bir URL’ye yönlendirileceksiniz, burada kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sonra işleminiz onaylanıyor.

Sonra da ürününüzü belirtilen kargo firması ile göndermeniz isteniyor (kargo işleminin ücretsiz olduğunu belirtelim).

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından hediye çekiniz, Hepsiburada tarafından en geç 3 iş gün içerisinde kullanıcısı hesabınıza gönderiliyor.

Eğer şirketin belirlediği fiyatlar size cazip geldiyse sistem, gayet güvenli gibi görünüyor. Kampanyayla ilgili tüm bilgilere şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.