Hepsiburada Sadece Bugüne Özel Bilgisayar Kategorisinde KDV Almıyor!

Eğer bugünlerde bilgisayar ile alakalı parça alımı yapmayı düşünüyorsanız tam zamanı. Çünkü Hepsiburada, sadece bugüne özel KDV indirimi kampanyasını başlattı!

Son günlerde yüksek dalgalanmalar yaşayan Dolar kuru ve vergilendirmeler sebebiyle birçok kişi bilgisayar toplama hayallerini daha fazla para biriktirme adına erteledi. Ancak eğer şu sıralar bilgisayar parçası almak ya da toplamak istiyorsanız ve kenarda bunun için birikmişiniz varsa tam zamanı olabilir.

Hepsiburada’nın sadece 24 Şubat 2017’ye özel ve 24 saatlik kampanyasında bilgisayar bölümünde KDV indirimi uygulayarak tüm ürünlere %15 indirim uygulamış oldu. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken bir detay var; ürünlerin satıcısı Hepsiburada’nın kendisi olmak durumunda ve bu indirimlere tabletler dahil değil.

Eğer siz de indirimlere göz atmak ve kafanızda almak istediğiniz bir bilgisayar ürünü varsa buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.