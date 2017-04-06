Hepsini Çözenlerin Kendisini Dahi Hissedeceği 5 Zeka Sorusu!

Zeka soruları, zihnimiz için güzel birer egzersiz oluyorlar. İşte çözerseniz kendinizi birer dahi zannedeceğiniz 5 zeka sorusu.

Bulmacaları, zeka sorularını ve problemleri seviyorsanız aşağıdakilere bayılacaksınız. İşte çözenlerin dahi sayılabileceği 5 zeka sorusu.

Soru 1:

Polis, hapishaneden kaçmış bir suçluyu bulmak için bir dedektif kiralar. Dedektif araştırmalarını belirlediği üç evden birine indirger. Üç evin tepeden çekilmiş görüntülerini inceledikten sonra aniden dedektif suçlunun hangi evde olduğunu biliyor. Peki suçlu hangi evde?

Soru 2:

Bir dahi bunu ancak 10 saniye içinde çözebilir.

Bill Gates’in 20 saniye içinde çözdüğünü söyleniyor.

Harvard mezunları ortalama 40 saniye içinde çözüyorlar.

Doğru cevabı bulursanız entellektüel yeteneği gelişmiş kişilerin %15’i içindesiniz demektir.

İnsanların %75’i bu bulmacayı çözmeyi imkansız buluyor ve ipucu istiyorlar.Soru ise şu: Beş farklı şekil aşağıdaki resimdedir. Hangi şekil diğerlerinden en farklıdır?

Soru 3:

Soruda beş farklı renkte beş ev var. Bunun içinde farklı milletlerden beş kişi var. Her birey belirli içecekler, belirli sigara markaları kullanıyor ve belirli bir hayvana sahip. Ancak hiçbiri bir diğerinin tükettiği içeceği, sigarayı veya beslediği hayvanı; tüketmiyor, beslemiyor.

Sorunun devamı ise şöyle:

İngiliz kırmızı evde yaşıyor.

İsveçlinin bir köpeği var.

Danimarkalı çay içiyor.

Yeşil ev beyaz evin solundadır.

Yeşil evin sahibi kahve içiyor.

Pall Mall içen kişinin bir kuşu var.

Sarı evin sahibi Dunhill içiyor.

Ortadaki evde yaşayan kişi süt içiyor.

Norveçli ilk evde yaşıyor.

Blend içen kişinin yanındaki evin sahibi kedi besliyor.

Atı olan kişi Dunhill içen kişinin yanındaki evde oturuyor.

Bluemaster içen kişi aynı zamanda bira içiyor.

Alman Prince içiyor.

Norveçli mavi evin yanındaki evde yaşıyor.

Blend içen kişi su içen kişinin komşusu.

Peki balık besleyen kimdir?

Soru 4:

John bir odada kapana kısılmış durumdadır. Bir masa, bir sandalye, 2 kapı ve tavanda ufak bir delik vardır. İlk kapının arkasında günlerdir yemek yememiş bir arslan mecvut. Delik, John’un içinden geçemeyeceği boyutta. Kapıyı açarsa anında John’u yutacak. İkinci kapının arkasında güneş ışığını kapıya odaklamış bir mercek mevcut. Eğer bu kapıyı açarsa fırına atılmış gibi kızarıp ölecek. Peki John buradan nasıl kaçacak?

Soru 5:

Şekildeki arabanın olduğu park yerinin numarası nedir?

Cevap 1:

Suçlu A evinde saklanıyor. Çünkü hızlı bir kaçış için araba caddeye doğru dönük.

Cevap 2:

Şekil 1 diğerlerinden farklıdır. İlk bakıldığında yeşil renkli şekil gibi gelebilir. Ancak daireye ne diyeceksiniz? Veya küçük kareye? Ya da kenarlığı olmayan kareye? Eleme sürecinde en soldakinin diğerlerinden farklılaştığını görebilirsiniz. Çünkü aslında belki de tuhaf olmayan tek şekil o.

Cevap 3:

Norveçli sarı evde yaşıyor, su içiyor, Dunhill içiyor ve kedisi var.

Danimarkalı mavi evde yaşıyor, çay içiyor, Blend içiyor ve atı var.

İngiliz kırmızı evde yaşıyor, süt içiyor, Pall Mall içiyor ve kuşu var.

Alman yeşil evde yaşıyor, kahve içiyor, Prince içiyor ve balığı var.

İsveçli beyaz evde yaşıyor, bira içiyor, BlueMaster içiyor ve köpeği var.

Cevap 4:

Hava kararıp güneş batana dek bekler. Bunu tavandaki delikten izler. Sonunda merceğin odaklandığı kapıyı açar ve hiçbir şey olmadan geçer gider.

Cevap 5:

Resmi baş aşağı çevirin. Sayılar 91,90,89 diye devam ediyor. Cevap ise 87.