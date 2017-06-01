Vücudun her 7 yılda bir kendini yenileme sürecine yeniden başladığını duymuşsunuzdur. Bu süreç içerisinde hücrelerimiz ölüyor ve yerine yenileri geliyor. Ancak her 7 yılda bir yenilenen sadece biyolojimiz değil, zihnimiz ve düşüncelerimiz de evriliyor.

Sahip olduğumuz bedenlerimiz, hayat içerisinde birçok değişime uğruyorlar. Temel olarak ölen hücrelerin yerine doğan hücrelerin sayısı yetişme dönemlerinde fazlayken, yaşlılık dönemlerinde bu durum tam tersi oluyor.

Ancak evrilen ve değişen şeyin sadece hücrelerimiz ve fizyolojimiz olmadığına dair bir araştırma yapılmış. 7 yıllık periyotlarda aynı zamanda düşünce şekillerimiz ve ruhumuzla beraber zihnimiz de tazeleniyor.

0-7 Yaş Aralığı:

0-7 yaşlarında bedeniniz, zihnimiz ve ruhunuz çok hızlı değişimler yaşıyor. Bu, insan ömrünün ilk ve en önemli döngülerinden birisi. Bu aşamada sevdiklerimize bağlı olan temel ihtiyaçlarımızı gittikçe bireyselleştiriyor; gıda, temizlik vb benzeri eylemleri kendi başımıza yapmayı öğreniyoruz.

7-14 Yaş Aralığı:

Bu aşamada fikirlerimizde ve duygularımızda daha çok gelişme yaşıyoruz. Soluk borumuzun önünde, göğüs boşluğunda bulunan ve bağışıklık sistemimizi kontrol eden timus bezi ufalıyor. Dişlerimiz dökülüyor ve yetişkin dişlerimiz yerini alıyor. Timus bezinin bağışıklık sistemini kontrol etmesinin yanı sıra, bilişsel ve zihinsel olgunlukla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

14-21 Yaş Aralığı:

Bu süreçte, yeni hormonlar salgılanıyor ve hisler değişmeye başlıyor. Kişiler arası ilişkiler geliştirmeye ve onları derinleştirmeye başlıyoruz. Aynı zamanda ev hayatı ya da ebveyn denetiminden çıkabiliyoruz ve bu kararların ardında bilişsel gelişim düzeyinin artması bulunuyor. Bu aşamada kendimizi hayatın tüm ihtimallerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

21-28 Yaş Aralığı:

Bu yaşlarda içgörü, sezgi, yargı ve anlayış gibi duygularımız gelişiyorlar. Neredeyse fizyolojik temel hislerimiz kadar evriliyorlar. Kişiliğimiz yumuşamaya başlıyor ve duygularımızla olan teması gittikçe artıyor. Yani daha duygusal olduğumuz yaşlara giriş yapmaya başlıyoruz. Bu dönemlerde çocukluk döneminde yaşanmış güçlükler ve sancılarla yüzleşmeye başlıyoruz. Fiziksel gelişim yerini fiziksel değişimlere bırakıyor.

28-35 Yaş Aralığı:

Birçok büyük araştırmacı ve mucit bu yaşlarında doruk noktasına ulaşmışlardır. Bu yıllarımızda gerçekte kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini sorgulamaya başlıyoruz. Bu aşamada akranlarımız ve aile üyelerimizden yoğun olarak baskı görebiliyoruz.

Devam eden 7 yıllık periyotlarda fiziksel değişimlerimiz ve deformasyonlarımız artıyor. Yaklaşık 35 yaşına kadar edindiğimiz bilgi deneyim ve tecrübeler bu yaşlardan sonraki hayatımızı şekillendiriyor. Eskiyen bedenimizi yöneten beynimiz, yaşanan her şeyden pay çıkartıyor ve ömrümüzün sonuna dek zihnimizi, düşüncelerimizi kontrol altında tutmaya devam ediyor.