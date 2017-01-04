Her Adımınızı Özel Kılacak Sanal Gerçeklik Ayakkabısı Tanıtıldı!

Sanal gerçeklik ayakkabısı Taclim ile tanışın. Yeni yılda, sanal gerçeklik ile asıl gerçeklik arasındaki çizgiler bulanıklaşabilir.

2016, sanal gerçeklik aksesuarların doğuşuna tanıklık etti. CES 2017'de tanıtılan bazı aksesuarlar, sanal gerçeklik cihazlarının en aydınlık günlerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Japon teknoloji ürünleri geliştiricisi Cerevo, sanal gerçeklik ayakkabısı Taclim'i tanıttı. Bolca sensör ile donatılan Taclim, dokunma geri bildirimi konusunda iddialı. Oyunlarda zorlu arazilerde gezerken veya düşmanınıza sıkı bir tekme attığınızda titreşimli bildirim, size ne yaptığınızı hatırlatarak oyun keyfinizi bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Taclim prototip aşamasında olsa da Cerovo kendisine çok güveniyor olacak ki, çarpıcı aksesuarı CES 2017'de tanıtmakta sıkıntı görmedi. Sistemin şimdilik biraz hantal ve ağır olduğunu belirtmekte fayda var. Tepede bulunan kayışların da hafifçe tıknaz olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak bunlar kısa sürede geliştirilebilecek detaylar. Asıl sorun, doğru oranda güç uygulansa bile denge sağlamakta yaşanan zorluk.

Engadget'e göre; PS VR oyunu Headbutt Factory ile bazı testler yapınmış ve sanal gerçeklik ayakkabıları, kullanılmaları zor olsa da doğru tepkiler vermiş. Test uzmanları, oyunda farklı yüzeylerde yürürken farklı titreşimler aldığını da vurguluyor.

Hızla geliştirilse de, yakın zamanda bu ürünü salonlarınızda kullanmayı beklemeyin. Cerevo CEO'su Takuma Iwasa; Taclim'i ilk etapta işletme sahiplerinin ürünlerini veya programlarını tanıtmak için kullanacakları bir ürün olarak tanımlıyor. Oyun salonları gibi mekanlardan sonra evlere de konuk olması beklenebilir ama sabır şart.

Sonbahar aylarında tam olarak hazır olması beklenen Taclim'in fiyatının 1000-1500 dolar aralığında olması bekleniyor.