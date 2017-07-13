Her Android Telefonda Olması Gereken 5 OnePlus 5 Özelliği!

OnePlus 5'te olan ve diğer Android telefonlara da gelmesi gereken 5 muhteşem özelliği listeledik.

Her telefonda olmasını istediğimiz bazı özellikler var, üstelik bunları sağlamak çok zor değil. Biraz yazılım desteği ile kolaylıkla eklenebilecek bu özellikler, sürekli yanımızda taşıdığımız cihazları daha rahat kullanmamızı sağlayacak. Bu ince düşünülmüş uygulamaları çok iyi bir şekilde düşünen OnePlus 5, telefonlarda aradığımız ama bulamadığımız bazı özelliklerle birlikte geliyor. Bugün sizlere OnePlus 5’te bulunup diğer Android telefonlarda bulunmayan ama bulunsa ne güzel olurdu dediğimiz 5 özellikten bahsedeceğiz.

Okuma Modu

Günümüzde kitapları satın alarak okumak çok zor bir hal almaya başladı. Okuma işlemlerini yavaş yavaş telefon, tablet gibi cihazlara kaydırdık. Normalde e-kitap okuyucuları, okuma kolaylığımom sağlanması için ekranlarını siyah beyaz tutarlar. Bu sayede gözümüzü fazla zorlamadan okuyabiliyoruz. Eğer OnePlus 5 sahibi olursanız, herhangi bir e-kitap okuyucu almanıza gerek kalmadan kitapları siyah beyaz olarak okuyabileceksiniz. Ekranı siyah beyaz yapabilen OnePlus 5, basit ama çok etkili özelliği sayesinde kullanıcılarını memnun ediyor.

Uyarı Kaydırıcı

Telefon üzerinde aniden sessiz moda geçmeniz gerektiğinde ışığını açıp sessiz moda almanız gerekiyor. Bu durum OnePlus 5 için geçerli değil. OnePlus 5’in uyarı kaydırıcı tuşu sayesinde önceden tanımlı 3 ses modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin telefonunuz sinemadayken çaldı. Telefonun ekranını açıp ekranın ışığıyla herkese rahatsızlık vermek yerine, cebinizden hızlıca cihazı sessiz moda alabilirsiniz.

Dash Şarj

Piyasanın en hızlı şarjlarından birisinden bahsediyoruz. Son yıllarda diğer Android telefonlarda hızlı şarj konusunda adımlar atıyor, ancak OnePlus 5 tam şarjı 1 saat 20 dakika gibi çok kısa sürede doldurabiliyor.

Uygulama Kilidi​

Telefonları açılış ekranında korumak hoş olsa da, telefon açıldıktan sonra adeta her şeye erişim sağlanabiliyor. OnePlus 5’te buna izin yok. Eğer isterseniz bazı uygulamaları özel dosyaya alabilir ve parmak izi veya şifre gibi bilgilerle girmeye izin verebilirsiniz. Veri gizliliğinizi koruyan bu dolap sayesinde fazla meraklı kardeşten telefon aşığı çocuğa kadar herkese karşı önlem alabilirsiniz.

Küçük Detaylar

OnePlus 5’in TouchWiz ekranı da dolu dolu. Samsung cihazlarında da güzel olan bu özellik, diğer Android telefonlarında eksik olabiliyor. OnePlus 5’te yer alan uygulamalar küçük olmasına rağmen kullanışlı yapıları ile dikkat çekiyor.

Bu özellikler diğer Android cihazlarında da olmalı. Özellikle Dosya Şifreleme ve Okuma modunun hayati önem taşıdığını düşünüyorum.

Bu haber aracılığı ile soralım; sizin her Android telefonda olması gereken özellik dediğiniz uygulamalar var mı? Varsa da bunlar neler?