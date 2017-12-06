Zamanla internetin farklı yerlerine savrulmuş, işsizlik ürünü ve yaratıcılık şaheseri olan örneklere beraber bakıyoruz.

Sıkılmak tüm dünya insanlarının en net ortak noktası olsa gerek. Sıkıntının verdiği işsizlik durumu, internet sayesinde aslında hiç de farklı olmadığımızı gösteriyor

Kabul edelim ki internet eğlenceli bir yer olmasa, insanların bu kadar dikkatini çekmezdi. Çoğunluğumuz interneti vakit öldürmek ya da eğlenmek için kullanıyoruz. Yavaş yavaş hayatımızın her alanında ağırlığını hissettirse de gülmek istediğimizde kendimizi internette buluyoruz.

Eğer o yüzden buraya geldiyseniz tam size göre bir liste hazırladık. İşte internetin kıyısında köşesinde unutulmuş, günlük neşe dozunuzu alacağınız enteresan kareler:

Google bu işe el atar mı dersiniz?

"Yu nov natink con sınov":

Muhasebe görevlisinden evrim teorisinin temellerine dair çalışma:

6 kavanoz bal reklamının Simpson ailesi üzerindeki etkileri:

Beyaz sarayın özel davetlileri için karşılama:

Muhtemelen çok müşterisi olmayan bir fast food restoranı çalışanları, Star Wars film seti kurmak istediler:

"Doktor bu ne?" -"İnsan yiyecek bunları insan!"

Orada kaç saat geçirdi acaba?

Hayal gücünde son nokta:

Reklamcılara iyi bir fikir önerisi:

İmkanlar dahilinde işten kaytarmak:

Belediye çalışıyor:

Bu yazın yeni modası: Pato-kini!

Sergi açma düşüncesi bile kaşındırıyor:

Jantlar önemli tabi: