Her Baktığınızda Yeniden Şok Edecek 10 Fotoğraf!

Bir fotoğraf karesi, kitaplarla anlatılamayacak kadar çok şeyi saniyeler içinde size anlatabilir. Hayatınızda böyle anlar sınırlıdır ve fotoğraflar sayesinde pek çok insanla aynı duyguları yaşamanız mümkün olur.

İnternet, insanlığın iletişim şeklini baştan aşağıya değiştirdi. Artık bir fotoğrafa bakmak ve aynı anda milyonlarca insanı aynı şeyleri düşünmeye davet etmek çok kolay. Hayatınızda gördüğünüz çoğu fotoğrafın kaynağı olan internete fotoğraflar konusunda güvenmek de bir o kadar güç. Ancak bazı kareler, insanlık tarihinin en unutulmaz görüntüleri olmaya aday.

Görüntülerle anlatılamayacak çok şey var. Aynı şekilde unutmamanız gereken pek çok anın görüntüsü de ne yazık ki bulunmuyor. Bir şekilde bu anları hatırlamak için hafızamıza güveniyoruz. Çünkü yaşantılar, kafamızdaki imgelerle birleştiğinde anlam kazanıyorlar. Fakat bazı fotoğraflarda bu durum kişisel olmaktan çıkıyor. Örneğin bir savaşta yaralanan çocuğun fotoğrafını gördüğünüzde, ona bakan herkes gibi üzüntü hissediyoruz.

Sosyologlar, bu duruma kollektif bilinç adını veriyorlar. Bir fotoğraf karesinin birbirini hiç tanımayan veya tanımayacak milyonlarca insana aynı duyguları yaşatması durumu, gerçekliği ne düzeyde algıladığımızın da kanıtı.

Sözü fazla uzatmadan, internet ortamında karşılaşılan şok edici fotoğraflara geçelim.

1980 yılında kıtlıktan kırılan Uganda'da çekilen bu fotoğraf dünyayı salladı. Söylecek bir söz yok:

3 Aralık 1984 yılında Hindistan'nın Bhopal kentinde bulunan ABD'li bir firmaya ait böcek ilacı fabrıkası sızıntı yaptı. Aşağıdaki çocuk, yaşamını yitiren 18.000 insandan sadece birisi:

Güney Vietnam'da yaşayan budist rahip Quich Duc, hükümetin papazlara karşı işkence politikasını protesto etmek için kendini yaktı. Ölene kadar hiç kıpırdamadı:

İç karışıklığın özgürlükleri kısıtladığı Mısır'ın Kahire kentinde ibadet eden Müslümanları koruyan Hristiyanlar, 2011:

Vietnam'daki savaş sırasında atılan napalm bombasından korkan çocuklar. Çıplak olan 9 yaşındaki Thi Kim Phuc, kıyafetlerini yırttığı için hayatta kaldı, 1972:

Anne karnında ameliyat edilmesi gerekn 21 haftalık bebeğin, ameliyatı yöneten doktorun parmağına can hayliyle tutunduğu an:

Somali'deki bir anne, açlıktan ölen çocuğunun cesedini taşıyor, 1992:

Hiroşima atom bombası saldırısının bir kurbanı, arkasında gölgesini bırakıyor, 1945:

II. Dünya Savaşı'ndan zarar gören çocukların psikolojik destek aldıkları Polonya'daki bir kurumda, tahtaya ev resmi çizmes istenen küçük Tereska, 1948:





Erzurum'da meydana gelen depremin ardından çocuklarının başında ağıt yakan bir anne, 1983: