Her Beş Amerikalıdan Birinde Akıllı Hoparlör Var!

Teknoloji, hayatımızın her alanına giriyor. ABD'de yapılan bir araştırmada, her beş yetişkinden birinde akıllı hoparlör var.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bugün ABD'de beş yetişkinden yaklaşık bir tanesinin akıllı bir hoparlörü var. Bu, bu sesle çalışan cihazların benimsenmesinin, iki yıl içinde 47.3 milyon ABD'li yetişkine ya da ABD yetişkin popülasyonunun yüzde 20'sine ulaştığı anlamına gelir. Orana baktığımızda, tek kullanıcıya sahip olan akıllı telefonlar veya giyilebilir cihazlar gibi diğer teknolojik cihazlarla bir karşılaştırma yaparsak, dikkati çeken bir farklılık.

Raporun sonuçları, Ocak 2018'de 1057 ABDli yetişkinin katıldığı ankete dayanıyor. Ancak, cihaz sahipliği konusunda, çevrimiçi yetişkinlerin ABD nüfusunun yüzde 88,5'i olduğu gerçeğine uyarlamak için ona göre düzenlemeler yapıldı. Ek olarak anket, akıllı hoparlör sahiplerinin özelliklerini de ortaya koydu. Örneğin, pazar erişimi şu anda tek tip cinsiyet ağırlıklı değil, sahiplerin yüzde 57,8'i erkek, yüzde 42,2'si kadındır. Çoğunluk (yaklaşık üçte ikisi) sadece bir cihaza sahip. Bu, kullanıcıların evdeki cihazları yaymaya ihtiyaç duymadığının da bir göstergesidir.

Yüzde 65.7 oranda tek cihaz sahipleri bulunurken, yüzde 19.3 ile iki cihaz sahipleri, daha küçük yüzdelerde ise üç veya dört cihaz sahipleri yer alıyor. Ortalamaya vurulduğunda, kişi başına 1.8 cihaz düşüyor. tek cihaz sahiplerinin ötesinde, yüzde 19,3'lük iki akıllı konuşmacı ve daha küçük yüzdelerde üç veya dördü var. Bu, tüketici başına 1,8 cihaz anlamına gelir. Ancak şu anki kabul görüldüğünde, cihaz üreticilerinin şu an için satabilecekleri çok sayıda potansiyel müşteri var.

Tüketiciler, akıllı hoparlörleri oturma odasında (% 45.9), mutfakta (% 41.4), yatak odasında (% 36.8) ve home ofis sisteminde (% 10.9) kullanıyor. Sesli uygulama geliştiricileri için bu, müzik ve eğlenceye odaklanmanın yakın vadede daha iyi satış yapacağı anlamına gelir, aynı zamanda, işyeri uygulamalarını oluşturanlar için de iyi fırsatlar oluşturabilir.

Araştırma, aynı zamanda Amazon'un %71.9 oranla piyasada lider olduğu, ardından %18.4 ile Google'ın ve %9.7 ile diğer cihazların (Alexa, Google Asistan destekli cihazlar, Cortana vs. dahil) takip ettiğini açıklıyor. Ancak, ABD piyasası için geçerli. iPhone - Android savaşına benzer şekilde, Google 2017 yılında Kanada, Fransa ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde liderlik yapmıştır ve Amazon’un İngiltere ve Almanya’daki liderlik oranını daraltmıştır.

Amazon Echo ve Echo Dot, neredeyse üçte iki oranında bir paya sahip olan piyasayı domine ediyor. Ancak yeni satışlar gösteriyor ki, Echo Dot ve Google Home Mini gibi düşük fiyatlı akıllı cihazlar daha çok tercih edilir hale gelmiş. Amazon ve Google karşılaştırmasında ise, Amazon kullanıcılarının Google cihaza sahip olma isteği daha fazla olduğu ifade ediliyor. iPhone kullanıcılarına yöneltilen ankette ise %22'lik bir oranla akıllı hoparlör alma isteği bulunurken, %30'luk bir kısım ise satın alma aşamasında Google'ı düşünmediğini ifade ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı hoparlör almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.