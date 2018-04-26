Eğer bir kulaklık satın alırken bass performansının iyi olmasını istiyorsanız, bugün tanıtacağımız kulaklıklar beklentinizi karşılayabilir.

Yeni bir kulaklık satın alırken pek çok kriter göz önünde bulundurulur. Müzik zevkinize göre birbirinden farklı kulaklık modelleri bulunuyor. Daha önce yaptığımız haberlerde genelde tüm müzik türlerine uygun olan kulaklıkları sizlere sunmaya çalıştık. Bugün yapacağımız haberde ise özel bir alanda uzmanlaşmış kulaklıklardan bahsedeceğim. Bass performansı normal kulaklıklara göre çok daha iyi olan bu kulaklıklara bakabilir, aralarından hoşunuza gideni satın alabilirsiniz.

Alüminyum kulaklık başlıkları ve 8mm sürücüleri ile son derece şık bir kulaklık olan KZ EDR1, dolaşmayan kablosu ve L tipi Stereo jakı ile günlük kullanımlarda kullanıcılarını memnun ediyor. Kulaklık her türlü sesi başarıyla verebiliyor olmasıyla birlikte bass performansında bir adım öne çıkıyor. Kulaklığın 98dB hassasiyet seviyesi vardır.

Alüminyum kulaklık başlıkları ve 8mm sürücüleri ile KZ EDR1’e benzeyen kulaklık, tüm özelliklerin yanında 108dB’lik çıkışıyla yüksek seste şarkı dinlemeyi seven kişileri memnun edecektir.

9.6 mm çapına sahip metal sürücüleriyle kaliteli ve doyurucu bass’lar çıkaran bu kulaklık, diğer KZ ürünleri gibi dolanmayan bakır alaşımlı kablo ve L tipi 3.5 mm ses çıkışına sahiptir.

Bass karakterli müzik dinlemeyi sevenlerin en çok tercih ettiği kulaklıklardan olan KZ ATR, ergonomik tasarımı ve profesyonel ses izolasyonu ile kusursuza yakın bir müzik deneyimi sunuyor. Kulak arkasından dolaşan kablo tasarımı ile spor yaparken de güzelce müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Bas ve mid karakterli sesler için iki ayrı sürücüye sahip KZ ZS1, birden fazla müzik tarzını seven kullanıcılar için tercih edilebilir. Gerektiğinde bass yönünü öne çıkarabileceğiniz kulaklık, isteğiniz taktirde normal şarkılarda da etkili olabiliyor.

Bu kulaklıkları beğenmediyseniz, bass karakterli seslerde üstün performansa sahip olan diğer KZ kulaklıklara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.