TED, 1984 yılında, 'Yaymaya Değer Fikirler - Ideas Worth Spreading' sloganıyla başladığı konferanslar serisi ile, dünyanın en önemli fikir paylaşım platformlarından birisi haline gelmiş durumda.

Teknoloji, eğlence ve dizayn ile başlayan konuşmalar bugün; bilimden iş dünyasına ve global konulara değin pek çok alanı kapsıyor ve TED, alanının en iyisi diyebileceğimiz kişileri bizlerle buluşturuyor.

Bu konuşma videolarını, TED.com adresinde, aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 100 farklı lisanda alt yazılı olarak bulabilirsiniz.

Peki bu videolar içinde, en fazla izlenenler hangileri? Şimdi gelin, tüm zamanların en fazla izlenen 5 TED Talks videosuna bakalım...

1. Ken Robinson (How Schools Kill Creativity? - Okullar Yaratıcılığı Nasıl Öldürüyor?) 14.8 Milyon izlenme

2. Amy Cuddy (Your Body Language Shapes Who You Are - Vücut Diliniz Kim Olduğunuzu Gösterir) 14.2 Milyon izlenme

3. Simon Sinek (How Great Leaders Inspire Action? - Büyük Liderler Nasıl İlham Verirler?) 8.2 Milyon izlenme

4. Brene Brown (The Power of Vulnerability - Güvenlik Açığının Gücü) 7.7 Milyon izlenme

5. Jill Bolte Taylor (My Stroke of Insight - Geçirdiğim Felcin İç Yüzü) 5.2 Milyon izlenme