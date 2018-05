Her Biri Kendi Oyununu Hak Eden 10 Avengers Karakteri!

Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 4 için çıkışını yapan yeni Spider-Man oyunu, Marvel ya da süper kahraman sevmeyenlerin dahi hoşuna gidecek kadar iyi bir oyun oldu. Ancak oyunu olması gereken daha fazla Avengers üyesi var. Bu karakterlerin hangi tarz oyunlara sahip olmaları gerektiğini açıklıyoruz.

Gişe rekorları kıran ve sinema tarihine geçen Avengers: Infinity War’da Spider-Man favori kahramanınız olduysa, PlayStation 4 için geçtiğimiz haftalarda çıkan yeni oyunundan da haberiniz var demektir. Marvel Sinematik Evreni’in oyun yönünden en zengin karakteri olan Spidey, hayranlarının yüzünü güldürüyor.

Koskoca Avengers takımında ise sadece kendisinin oyunlarını görmek az da olsa oyuncuların yüreğini burkuyor. Bir Thor, bir Iron Man kolay yetişmiyor. Diğer Avengers üyelerine birer oyun çıkartılsa, çok tutacaklarını yapımcılar dahil herkes biliyor.

Peki kim bu karakterler ve her şeyden önemlisi hangi tarz oyunlarla karşımıza çıkabilirler?

1. Thor:

Bir karakter düşünün ki İskandinav mitolojisinin eşsiz dünyasından beslensin, onu soy ismi olmadan tanıyalım. Odin’in oğlu Thor, yakın zamanda piyasaya sürülen God of War tarzında bir oyunu sizce de hak etmiyor mu?

Bu diyarlar ne mitolojik tanrılar, ne baltalar, ne şimşekler gördü de senin gibisini görmedi be Thor… Biraz da oyun olsan fena olmazdı. Loki’siyle, Asgard’ıyla, Heimdall’ıyla nefis olurdu, nefis!

2. Iron Man:

Zengin, züppe, zeki ve bilgi tarafından lanetlenmiş en gözde Marvel karakteri oldun ama bir defa oyunlarla yüzümüzü güldüremedin be Tony. Zamanında piyasaya çıkan Iron Man oyunları, kendi döneminde çıkan oyunlarla rekabet bile edemeyecek kadar kötülerdi.

Şöyle açık dünyaya sahip, oyuncunun sesli asistanlar gibi kıyafete komutlar vereceği, bir sesle Hulk Buster’ı çağırabileceği, uçarken türbülansa girebileceği bir oyun hayal etmek zor değil. Yapsa yapsa bu egosuyla sadece Tony Stark böyle bir şey yapar zaten.

3. Captain America:

Steve Rogers, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşamakla kalmadın, günümüze de uyum sağladın. Ancak senin de bir oyunun olsun, daha da gözümüze bat istedik. Hem de senaryosu II. Dünya Savaş’ından başlasın, sonra serumu yiyip Tony Stark’ın babasıyla takılmaya devam edelim. Kalkan fırlatalım, Avengers’ı toplamaya çalışalım. Dönemin müzikleri olsun, biraz strateji oyunu havası taşıyan bölümleriyle tam bir Kaptan olalım istedik. Sanırım çok şey istedik.

4. Hulk:

Abicim seni seven çok ama gerçekten tanıyan sayısı o kadar da fazla değil. Hep bir yan karaktersin, hep sinirlenmen gerekiyor, öfkelendiğinde gözün bir şeyi görmüyor. İnsan seni izlerken stres atıyor.

Şöyle orijinal hikayesiyle bir Hulk görsek, Thor: Ragnarok’da olduğu gibi uzaya gidip gelsek, oyunda kontrolsüz bir şekilde dönüşsek, bilim insanı rolümüz olsa ve Tony ile birlikte çalışabilsek ne güzel olurdu.

5. Rocket ve Groot’un başını çekeceği bir Guardians of Galaxy:

Tamam Star Lord, tamam babası gezegen falan ama adam tam bir odun. Oyun dünyasında çok da sökmeyecek numaraları var. Fakat antika avcısı Rocket ile onun en büyük hazinesi olan Groot, bir babayla oğul gibiler. Üstelik renkli karakterleri, koleksiyon toplama maceraları, uzay araçlarıyla bezenecek bir uzay stratejisi altyapısı müthiş bir yapımı mümkün kılacaktır.

6. Ant-Man ve Wasp:

Ant-Man ve Wasp, muhteşem bir bilim kurgu oyunu olabilir. Aynı zamanda küçük detayların bile büyük önem taşıdığı bir oyunu kim oynamak istemez ki? Bir tuşa basıyorsunuz, hop oyuncak trenin içinde dövüşüyorsunuz. Bir tuşa basıyorsunuz, düşmana gerçek bir kamyon fırlatıyorsunuz. Bir tuşa daha basınca kuantum boyutuna iniyor, zaman ve mekan dışında hareket ediyorsunuz. Kuşkusuz bu oyun, tam bir klasik olurdu.

7. Doctor Strange:

Tüm zamanların en iyi mistik sanatlar uzmanı ile gerçeklik algımızı yerinden oynatacak bir oyun hayal edin. Tamam, karakterimizin hikayesi biraz sıradan ama hedeflerinizi kaba kuvvetle değil, sadece zekanızla yenebileceğiniz bir oyun düşünün.

8. Black Panther:

T’Challa, Marvel ve Disney tarafından gözümüze sokularak zorla sevdirilen bir karakter imajından çıktı, destansı bir solo film ile Wakanda’nın kapılarını araladı. Meğer fakirlikten kırıldığını düşündüğümüz bir Afrika ülkesi, dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip olan bir medeniyetmiş, başında da bizim kara oğlan varmış. Tıpkı Thor için önerdiğimiz gibi Black Panther de Wakanda’dan New York’a kadar uzanan açık dünya yapısıyla göz kamaştırabilir.

9. Hawkeye:

Avengers: Infinity War izleyenler, Hawkeye’ın neden bir oyuna sahip olması gerektiğini daha iyi anlayacaklar. Tamam artık emekli bir askersin, tamam her hedefini ıskalamadan vuran birisin ama senin de bir hikayen var. Bu hikayeyi görmek için filmler yeterli değil. Horizon Zero Dawn, Far Cry tarzında bir oyunla Clint Burton olmak, standart ama zevkli bir oyun görmemizi sağlayabilir.

10. Thanos:

Kızgın Titanlı, gözüpek asi, faydacılık yancısı büyük ve kibirli bir karakter. Tam bir patron, tam bir yok edici. Hiçbir hareketi boşuna değil. Infinity War izlemeyenler için sürprizi bozmak istemem. Bu adamın nihai hedefi olan Sonsuzluk Taşları’nı eldiveninde toplamak, evrenin yarısını yok ederek kaynakların dengeli dağılmasını sağlamak, bir oyunun zevkli olması için yeterli gibi gözüküyor.

Düşman tarafta olan Avengers’a gezegen uyduları fırlatacak kadar güçlü bir karakteri oynarken defalarca ölmek, karakter hakkındaki algımızı bozabilir. Nitekim bir Hulk vs Thanos ya da Thor vs Thanos’da taraf seçmek mükemmel olacaktır.

Bonus: Avengers

Tüm bu karakterlerin kendi oyunu olur da bir araya geldikleri ayrı bir oyun olmaz mı? Öyle mobil dövüş oyunları gibi değil, baştan sona bütün maceranın birleşeceği bir kilit noktası. Taraf seçebileceğimiz bir çoklu senaryo yapısına sahip, karakter değil fikir odaklı bir şaheser. Zor ama imkansız değil.