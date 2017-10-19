Her Biri Ödül Alan Yılın En İyi 15 Vahşi Doğa Fotoğrafı!

Yılın en iyi vahşi doğa fotoğrafçıları belli oldu. Bu fotoğrafçılara bu ödülü kazandıran fotoğraflara göz atıyoruz.

Bazı insanların hayal ettiği meslek olan vahşi doğa fotoğrafçılığı, 2017’nin en iyi fotoğraflarını belirledi. Çarşamba günü Londra Doğal Tarih Müzesi’nde yapılan yarışmada 15 muhteşem fotoğraf ödül aldı. Bu fotoğraflardan bazıları neşeli, bazıları karanlık ve kasvetli yapılarıyla dikkat çekiyor. Hepsinin odak noktasında tek bir gerçek yatıyor: Her biri inanılmaz fotoğraflar.

Bu senenin en iyi 15 doğal yaşam fotoğrafına bakalım:

Doğal Yaşam Fotoğrafçısı(Brient Stirton)

Güney Afrika’nın Hluhluwe Umfolozi rezervinde, yaklaşık 24 saat önce boynuzları için öldürüldüğü düşünülen bir gergedan. Vahşi doğada 3000’den daha az kaldığı için korunmaya alınan bu gergedanlar, boynuzları bazı insanları mutlu ettiği için öldürülüyorlar.

Yılın Genç Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı(Daniel Nelson)

Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedilen görüntü, 9 yaşındaki Caco isimli goril sefa sürdüğü sırada yakalanmış.

Omurgasızlar(Justin Gilligan)

Dev örümcek yengeçlerinin binlercesinin bulunduğu bir alanda avlanmak için gelen ahtapot. Muazzam ve korkutucu bir görüntü.

Memeliler(Tony Wu)

Düzinelerce ispermeçet balinasının bulunduğu, benim gözümde aralarındaki en muazzam doğa fotoğrafı. Sri Lanka’nın kuzeydoğu kıyılarında birleşen bu balinalar, balinaların da sosyal etkinlikler düzenleyebileceğini gösteriyor.

10 Yaşın Altındaki En İyi Fotoğrafçı(Ekaterina Ari)

4 yaşından beri kamera kullanan küçük fotoğrafçı, Norveç sahilinde çıktığı bir tekne turunda, küçük tekneyi izleyen martıların muhteşem bir fotoğrafını çekmeyi başardı.

Hayvan Portreleri(Peter Delaney)

Bu güzel maymunu kara kara düşündürten şey aşk mı yoksa başka bir durum mu var bilinmez, ancak bu fotoğraf Delaney’e ödül kazandırmak için yeterli oldu.

Tek Resim(Aaron “Bertie” Gekoski)

Borneo adasında çekilen bu fotoğraf, yeniden ağaçlandırma için kesilen palmiye ağaçlarının etrafında gözüken bir fil ailesini gösteriyor. Palmiye ağaçları yağını çıkarmak için kesiliyor. Bu durum yağmur ormanlarının çok büyük bir bölümünü kaybetmemizi sağladı. Bu ormanlarda yaşayan canlılar da her seferinde daha küçük bir alanda sıkışıyorlar.

Amfibiler ve Sürüngenler(Brian Skerry)

2 metreye ulaşan boyu ve 600 kilogramlık ağırlığıyla çok özel bir hayvan olan deri sırtlı deniz kaplumbağasının denize doğru ilerlemeye çalıştığını gösteren muazzam fotoğraf.

Siyah Beyaz(Eilo Elvinger)

Norveç’teki Svalbard’ın buzlu sularında yakalanan bu görüntü, kutup ayısı ile yavrusunun ayaklarının fotoğrafı.

11-14 Yaş Arası(Ashleigh Scully)

Bir tilkinin avının yer aldığı görsel, karlarla dolu bir dünyada canlıların nasıl avlandığını gösteriyor.

Bitkiler ve Mantarlar(Dorin Bofan)

Dünyanın en güzel manzaralarına ev sahipliği yapan Norveç’te kaydedilmiş bir başka fotoğraf. Norveç’in Lofoten Adaları’nda bulutların ayrıldığı ve güneş ışığının belirli alanlara vurmaya başladığı bir dönemde, gerçek olduğuna inanmanın güç olduğu bir fotoğraf ortaya çıkmış.

Dünyanın Çevreleri(Lauren Ballesta)

Laurent ve sefer ekibi, kopan buz bloklarının büyüklüğünü göstermek için buz dağının yakınlarında dalmaya karar vermişler. Bu, doğu Antarktika’da yakalanmış bir fotoğraf. Buz dağının sadece yüzde 10’unun yüzeyde olduğunu çok iyi bir şekilde gösteriyor.

Kuşlar(Gerry Pearce)

Kuluçka için yuvasını yapmaya çalışan kuşun anlık yakalanmış bir fotoğrafı.

Sualtı(Anthony Berberian)

Anthony, Tahiti’nin açık okyanuslarında, her gece yaklaşık 2 kilometre derinliğe sahip sulara dalış yapar. Amacı, geceleri ortaya çıkan küçük planktonları fotoğraflamaktır. Yaklaşık yarım inç boyutunda olan bu canlılar da kendisine ödülü getirmeyi başardı.

Çevredeki Hayvanlar(Marcia Cabral)

Termitlerin, olması gereken tüm şartlar oluştuğunda ortaya çıkan görüntüsü. Kanatlı termitler, çiftleşmek için geldiğinde, dış katmanlarından yansıyan görüntüler.