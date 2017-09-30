En İyi 5 Ücretsiz Müzik Paylaşma Uygulaması!

Arkadaşına ya da tüm dünyaya müzik yayını yapmak isteyenler; bu uygulamalar işinize çok yarayacak.

Müzik dinlemek sosyal bir etkinliktir. Bir duyguyu paylaşmak istediğimizde bunu doğanın en özel seslerini birleştirerek yaparız. Bu sayede yabancı bir şarkı dinlediğimizde bile duyguyu hissedebiliyoruz. Böyle bir duygu paylaşımını yalnız başına yapmak ne kadar üzücü değil mi? Sevgilinizle veya arkadaşınızla aynı anda müzik dinlemek ve hoşlandığınız şarkıları onunla paylaşmak istemez miydiniz?

Bugün sizlere uzaktan arkadaşlarınızla müzik dinleyebileceğiniz ve müzik paylaştıkça çoğalır ilkesini savunmanızı sağlayacak 5 özel uygulama sunacağım. Paylaşacağımız uygulamaların çoğu Spotify Premium gibi bir müzik akış servisi gerektiriyor, ancak müzikle yaşayan biriyseniz bu tarz uygulamalar kullandığınızı varsayıyorum.

Sounds

40 milyondan fazla şarkıyı barındıran kütüphanesi ile müzik paylaşmak istediğinizde en çok kullanacağınız uygulamalardan birisi olacaktır. Reklamsız arayüzü sayesinde son derece rahat bir şekilde gezinebileceğiniz uygulamada, beğendiğiniz şarkılarla size ait bir müzik kimliği oluşturulabiliyor.

Müzik kimliği sayesinde aynı müzikal ilgi alanlarına sahip yeni arkadaşlar bulmaya olanak tanıyan Sounds, Messenger, Snapchat, Facebook ve Twitter’la ortak çalıştığından istediğiniz arkadaşlarınıza ulaşabiliyorsunuz.

Quorus

DJ ruhlu insanlarsanız bu uygulamayla canlı akışlar başlatabilir ve kendinize ait bir kitle oluşturabilirsiniz. Quorus yalnızca Spotify Premium hesabı ile çalışır ve birden fazla kişinin yayınları dinlemesine olanak tanır.

Vertigo

Bu uygulamayı kullanmak için bir Spotify Premium veya Apple Music hesabı gerekir. Uygulamayı indirip birkaç işlem yaptıktan sonra Periscope’dan canlı yayın yapar gibi tüm dünyaya müzik yayını yapabilirsiniz. Bir arkadaşınıza “bak bu müzik çok güzel” diyerek dinletebildiğiniz gibi belirli bir grupla birlikte yeni şarkılar keşfedebilirsiniz.

JQBX

Listedeki diğer uygulamalar gibi burada da DJ kimliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Android, iOS ve Web platformlarında çalışan uygulama, davet ettiğiniz arkadaşlarınız için özel bir dinleme odası oluşturur. Bunun dışında global şarkı paylaşım oturumlarına katılabilir ve yeni şarkılar keşfedebilirsiniz.

Heartbeat

Spotify ile senkronize olarak çalışan uygulama, sanal bir odada herkese bir canlı akış yaratabilir. Bir kişi yeni bir şarkı yayınladığında, dinleyicinin beğendiği veya birisinin yeni katıldığı zamanı gösterebilir. Uygulama yalnızca iOS’da kullanılabilir ve ücretsiz de olsa bir Spotify hesabı gerektirir.