Her Eve Lazım 5 İlginç Akıllı Ev Teknolojisi Ürünü

Evinizi daha akıllı yapmanızı sağlayacak 5 akıllı ev ürününü sizler için listeledik.

Günümüzde yavaş yavaş her şeyin akıllandığını görüyoruz. Kolumuza taktığımız saatlerden yiyeceklerimiz bozulmasın diye kullandığımız buzdolaplarımıza kadar, hemen hemen her şeyin akıllı versiyonu var. Akıllı bir cihaza bağlanıp bu cihazlar tarafından kontrol edilebilen bu eşyalar, hayatımızı daha rahat bir hale getiriyor.

Bugün sizlere evlerinizi şenlendirecek 5 akıllı ev eşyası tanıtacağız. Bu eşyaları kullanarak evinizi daha özel kılabilirsiniz.

Evinizde bulunan kablosuz ağ üzerinden internete bağlanan Xiaomi Mi Akıllı Priz’e telefonunuz üzerinden bağlanıp kontrol edebilirsiniz. Prizi kapatıp açabilir veya zaman ayarlı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

MiHome uygulaması üzerinden kontrol edilen cihaz, sürekli çalışmasını istemediğiniz prizleri kontrol etmek için çok güzel bir alternatiftir.

JUO akıllı ampülle evinize yepyeni bir tema kazandırabilirsiniz. iOS ve Android üzerindeki mobil uygulamasıyla kontrol edilebilen akıllı ampül, zaten tek başına bile kabul edilebilir olan bu özelliğinin dışında, kablosuz hoparlör desteği ile evinizde küçük çaplı bir parti ortamı yaşatabilir.

Hareket algılama, intercom, bebek ağlama sensörü, PTZ kontrol gibi özellikleri ile alanının en başarılı kameralarından olan Xiaomi Yi 1080p Dome kamera, akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz son derece etkili bir IP kameradır. Hem hırsız hem de bebek kamerası olarak kullanılabilen Yi Dome kamera, evinizi kontrol etmek için çok güzel bir alternatif oluşturacaktır.

Mi Fit uygulaması üzerinden akıllı telefonlarla takip edilebilen baskül, kilo ile birlikte vücut kitle endeksi, yağ oranı, kas ve kemik yoğunluğu gibi değişiklikleri hesaplayabiliyor. Uygulama yardımı ile düzenli kilo takibi yapan Xiaomi Mi Smart Scale 2, sağlık aktivitelerinizi kontrol etmenizi sağlıyor.

Akıllı Zil

Aslında şu anda böyle bir ürün yok. Bunun tam olarak işe yaraması için iki ayrı Xiaomi ürününü birbirine bağlamanız gerekiyor. Bu ürünlerden bir tanesi kablosuz bağlantı desteği sunan bir anahtar görevi görürken, diğeri ise bir kontrol ünitesi olarak çalışıyor. İki ürünü birbirine bağladığınızda ise hem kontrol ünitesinden zili çalabiliyor hem de telefonunuza bildirim olarak gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Cihazların birbirine bağlandığı bu teknolojiye zigBee deniyor. Sisteme zigBee ile bağlanan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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