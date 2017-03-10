Her Eve Lazım: Havada Uçan Muhteşem Saksılar!

Flyte firması tarafından geliştirilen Lyfe isimli cihaz, çiçek gibi fazla kilosu olmayan bitkileri 'havada' yetiştirmenize olanak tanıyor.

Gelecek temalı birçok filmin çıktığını görüyoruz. Geleceğin ne kadar temiz, ne kadar parlak olacağını bilmesek de bildiğimiz birkaç şey var: Objelerin birçoğu havada olacak. Özellikle süs eşyası dünyasına baktığımızda, manyetik güçle havada asılı duyan cihazların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunlar, kablosuz lamba veya duvar saati olabiliyor. Tabii uçan araba hayalleri tam gaz devam ediyor, bu hevesten vazgeçemeyiz.

Daha önce havada uçan ürünlerle gördüğümüz İsveç kökenli Flyte firmasının havada uçan lamba ve saatinin dışında çok iddialı bir ürünü daha var. Açıkçası benim favorim de bu ürün.

Havada uçan bitkiler hayal edin. LYFE isimli yeni cihazı da dahil olmakla birlikte Flyte firması, cisimleri manyetik güçlerle uçurmaya bayılıyor. LYFE ise içerisinde bitki yetiştirebileceğiniz bir nesne.

Altında yer alan meşe tabanı sayesinde çok şık bir görüntü sunan LYFE, bir bitkiyi büyütmenin en şık yollarından birisi. Tek bir hamle ile bütün gün 360 derece döndürebileceğiniz tasarımı sayesinde bitkinin her bölgesinin eşit olarak güneş ışığı aldığından emin olabilirsiniz.

12 taraflı jeodezik tasarımı ile çok şık duran saksının tabanı 3 x 4 inç boyutunda. Altında yer alan ve havada uçmasını sağlayan meşe kaplamalı manyetik alan ise 6 x 6 inç boyutunda. Açıkçası evinizin her köşesinde olmasını isteyeceğiniz, çok şık bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yalnız Türkiye'de bu ürüne ne olacağı hakkında bazı fikirlerim de yok değil, domates filan dikerseniz işe yarayacağını sanmıyorum. :)