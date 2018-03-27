Her Gece Aynı Eve Gelen Hırsız, Gizli Kameralara Yakalandı

Gece kapısının önünde gizli bir noktaya bıraktığı kameranın kayıtlarını uyanır uyanmaz izleyen adam, hırsızın ufak bir sokak köpeği olduğunu görünce durumun komikliğini sosyal medyada paylaşma kararı almış.

Bir apartmanın zemin katında yaşadığınızı ve uzunca süre hemen her gece kapınızın önünden bir şeylerin kaybolduğunu düşünün. Ayakkabılar, kilimler ve hiçbir anlamı olmayan değersiz nesneler. Hindistan'da yaşayan Senthil Nathan, uzunca süre böyle bir sorun yaşamış. Her gece kaybolan ve hiçbir değeri olmayan bu nesneleri çalmak için kimin zahmet verdiğini anlamak istemiş ve bir kamera kurarak sabahı beklemiş.

İlk başta bir kediden ya da köpekten tabii ki şüphelenmişler ancak kapılarının önünde demir parmaklıklar varmış ve bir kedinin ya da köpeğin o demirlerin arasından bir şey çıkaramayacaklarını düşünüp bu seçeneği elemişler. Merakla kurdukları kameranın kayıtlarını ertesi sabah eşi ile izleyen Nathan, gördükleri manzaranın onları bir hayli güldürdüğünü söylüyor.

"Farkettik ki köpek kilimi dışarı çıkarıp geceleri üstünde uyuyormuş."

Bir arkadaşlarının onlara şaka yaptığına inandıklarını, ancak karşılarında mahallede dolanıp duran sokak köpeklerinden birini görünce şaşırdıklarını söyleyen Nathan, bu eğlenceli görüntüleri paylaşmak istemiş. Çalınan kilimleri ya da diğer nesneleri köpeğin nereye ve nasıl götürdüğünü merak ediyorlarmış çünkü hiçbiri etrafta değilmiş. Yani bu ufak köpeğin her gece gelip düzenli olarak bir şeyleri çaldıktan sonra onları nereye götürdüğü de meçhulmuş. Ancak Nathan ve eşi sonrasında fark etmişler ki köpek kilimi her gece üzerinde uyumak için çalıyormuş.