Her Gördüğünüze İnanmamanız Gereken Instagram Paylaşımları!

Profesyonel fotoğrafçıların sahip olduğu ekipmanlara sahip olmasanız bile, onlar kadar çarpıcı ve dikkat çekici fotoğraflar çekmeye ne dersiniz? İşte karşınızda Instagram'da ve diğer sosyal medya platformlarında gördüğünüz fotoğrafların gerçek hali.

Bu haberimizde, herhangi bir photoshop bilgisi olmadan başarılı fotoğrafların nasıl meydana çıkartıldığını gözler önüne serdik. Fotoğrafçılık konusunda bilginize bilgi katacak olan basit bu yöntemlerle, adeta profesyonel bir fotoğrafçı gibi fotoğraflar çekmeye ne dersiniz?

Fotoğrafçılıkta en çok kullanılan hilelerden biri de perspektiftir. Herhangi bir teknik ve photoshop bilgisine sahip olmadan yakalanan bu anlar için tek gerekli olan şeyin ''hayal gücünüz'' olduğunu belirtelim. Eğer sağlam bir hayal gücüne sahipseniz, kadrajlarınızdan dudakları ısırtıracak fotoğraflar çekmeniz mümkün.

Aşağıda göreceğiniz fotoğrafların önceki ve sonraki halleri ile aslında Facebook ve Instagram üzerinden paylaşılan gönderilerinde ne kadar fotoğrafçılık hilesinin bulunduğunu fark edeceksiniz.

En iyi Fotoğrafçılık Hileleri!