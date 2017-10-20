11 Ton Suyla Gezen Adamın Muhteşem Kahramanlık Hikayesi!

Çizgi romanlarda, filmlerde süper kahraman olmak için insan üstü güçlere sahip olmak gerektiği vurgulanır. Ancak insan istediğinde kahraman olabilir, süper olmasına gerek yok. Birazdan göreceğiniz adam Patrick’i herkes örnek alsa, dünya cennet gibi olur.

İnsanlar çoğu zaman kendi hayatları dışındaki hayatları görmekte zorlanırlar. Modern hayatın getirdiği yalnızlık, gittikçe daha bencil olmamıza ve dünyayı yaşanılmaz bir hale getirmemize yol açıyor.

Bu bencillikle, etrafımızdaki insanları ve yaşamak için bizden daha çok çaba sarf etmek zorunda kalan hayvan dostlarımızı unutuyoruz.

Kenyalı Patrick Kilonzo Mwaula, bu kısır döngüyü kıran ender insanlardan:

Şimdiden yaptığı şeyle dünya çapındaki hayvanseverlik örgütlerinin gönlünü kazanan Patrick, kuraklığın giderek arttığı Kenya’da yaşamını sürdürüyor. Ülkesindeki Tsavo West Milli Parkı’nda kuraklıkla mücadele eden ve ölümün pençesindeki hayvanları çok önemsiyor.

Milli parka, 2016 yılının haziran ayından beri yağmur yağmıyor. Patrick ise kolları sıvıyor ve “Hayvanlara yardım etmezsek yakında ölecekler” çağrısıyla işe koyuluyor.

Söz konusu bölgenin Patrick gibi sayısız gönüllüye ihtiyacı var. Çünkü vahşi türlerin hayatları tehdit altında. Patrick’in her gün yaklaşık 11 ton su bulunan kamyonla bölgeye gelmesine alışan hayvanlar yaşamayı hak ediyorlar. Hatta zamanla kamyonun sesini duydukları gibi Patrick’in tank vanasını açmasını bekliyorlar.

Kahraman adam Patrick, “Geçen gece beni bekleyen 500’e yakın manda (Buffalo) gördüm. Oraya vardığımda hemen araca doğru koştular. Mandalar çok heyecanlıydı. Normalde vahşi ve agresif olmalarına rağmen bana inanılmaz sakin yaklaştılar ve hemen suyu içmeye başladılar” dedi.

Patrick hayvanlara su götürmeye yaklaşık bir yıl önce başladı. İlk etapta bu işi kiraladığı bir araçla yapıyordu ve bugün birden fazla aracıyla gönüllü takımını kurdu. Gününün yarısını temiz suya ihtiyaç duyan hayvanlar için harcıyor.

Eğer Patrick zamanında bunu yapmaya başlamasaydı bugün, bölgedeki birçok hayvan ölmüş olacaklardı. Şüphesiz ki Patrick gibi insanlar, insanlığın geleceğine yönelik umutlarımızı arttırıyor.