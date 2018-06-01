Dünya kültüründe önemli bir doğal sağlık kaynağı olan zencefil, insan biyolojisine sağladığı önemli katkılarla biliniyor. Hem baharat olarak kullanılan hem de ilaç sanayisinde vazgeçilmez olan zencefil, her gün 1 bardak tüketildiğinde pek çok olumlu etkiye sahip.

Bazı özel bitkilerin kökleri, sofralarımızdan sağlık önlemlerimize kadar uzanan doğal sağlık çözümleri sunuyor. Zencefil de kendi familyasının en yaygın örneklerinden birisi olarak, yüzeyde 1 metreye kadar uzayabilen ince-uzun yapraklı bir bitki. Ancak onun kökündeki kaynaklar, kültürümüzde de önemli bir yere sahip.

Belki zencefilin lezzeti, acı tadı ve sınırlı sayıda bulunan formundan dolayı pek hoşunuza gitmiyor. Ancak onu bal ya da farklı türdeki tatlandırıcılarla karıştırınca, ortaya tüketilebilir bir gıda çıkmış oluyor. Şimdi hazırsanız, her gün tüketilen bir bardak zencefil suyunun faydalarına değiniyoruz.

Bağışıklığınızı ciddi şekilde güçlendirir:

Eski çağlarda atalarımız, bu baharatın antioksidan özelliğinden faydalanarak grip gibi yaygın hastalıklardan korunurlardı. Hala annelerimizin zencefil çaylarıyla peşimizden koşturmalarının en büyük nedeni de budur. Zencefil, vücudumuzdaki mikroplara ve bakterilere karşı savaşır. Uygulanan ilaç tedavilerinin etkisini de güçlendirir.

Mide şişkinliğini giderir:

Günlük hayatta bazen istemediğimiz şeyleri tüketmek zorunda kalıyoruz. Böyle durumlarda sindirim sistemimiz çok farklı tepkiler gösterebiliyor. Zencefil, midemizi sakinleştirmek için ideal bir yol sunuyor. Bağırsaklarımızı uyararak, sindirim enzimlerinin sayısını arttırıyor.

Doğal bir ağrı kesicidir:

ABD’deki Georgia Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, zencefil suyu ya da çayı içmenin kas ve eklem ağrılarını yüzde yirmi beş oranında azaltabildiğini keşfettiler. Eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız, kimyasal takviyelere başvurmadan size en yakın zencefil kaynağına ulaşın.

Kadınlar için dönemsel ağrıları dindirme etkisine sahiptir:

Pek çok kadın, adet sancılarını şiddetli bir şekilde yaşıyor. Yapılan bir araştırmada, yüz elli kadın gönüllü üzerinde uygulanan testler, zencefilin adet dönemi boyunca yaşanan sırt ağrılarını, mide kramplarını ve baş ağrılarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Doğal bir yağ yakıcıdır:

Düzenli olarak tüketildiğinde zencefil, özellikle sırt ve bel bölgesindeki yağları yakma yeteneğine sahiptir. Sağlıklı bir diyet ve egzersiz programıyla birlikte tüketildiğinde yağ yakımına olan katkısının arttığı gözlemlenmiştir.

Aynı zamanda Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre zencefil, sabahları kahvaltı eşliğinde tüketildiğinde, günlük olarak ekstra 43 kalori yakımı sağlıyor. Bir başka deyişle bir hafta boyunca tüketilirse, küçük bir egzersiz yapmış kadar sayılıyorsunuz.

Zencefil nasıl tüketilir?

Zencefil çayı: Sıcak bir bardak suyun içerisinde taze bir zencefil parçası bırakarak 5 dakika bekletin. Ardından bu suyun üzerine birkaç damla limon sıkarak ekstra lezzet ve vitamin ekleyin. Limon, zencefilin acı tadını maskeleyen bir özelliğe sahiptir.

Zencefil suyu: Bu tarifi kolayca hazırlayıp, istediğiniz zaman tüketmek üzere buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Tarif demişken, sıcak su içinde beklettiğiniz zencefilden bahsediyoruz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece suyun biraz ılımasını bekledikten sonra dolabınıza koyabilirsiniz. Bu tarif, özellikle akşam yemeklerinden sonra huzurlu bir uykunun formülüdür.