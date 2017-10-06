Her Gün Sinirlerimizi Zıplatan 4 Küçük Sorun ve Çözümü!

Ayakkabı bağcıklarından kola kutusuna kadar her gün pek çok basit nesne sinirlerimizi bozabiliyor. Bu sinir bozucu durumlardan 4'ünü çözümleri ile birlikte ele aldık.

Günlük hayatta bazı küçük problemler yaşarız ve bu problemlerin üstesinden gelmek, aslında sandığımızdan daha kolaydır. Bu içeriğimizde, her gün başımıza gelen 4 küçük problemi ve bunları yok etmenin yollarını inceleyeceğiz.

1- Kutudan ‘fırlayan’ pipet

Kutu kolayı ilk açtığımızda pipet suyun kaldırma gücü ile sürekli yukarıda çıkar ve bazen de kutudan düşer. Aslında bu durumun üstesinden gelmenin basit bir yolu var. Kutu kolayı açtıktan sonra açma halkasını kutunun ağzına doğru çevirin ve pipeti açma halkasının içinden geçirin. Pipet hala çıkmaya uğraşıyorsa bırakın gitsin. Dönerse sizindir, dönmezse kolanın gazı kaçar.

2- Kablo birleştirmek

Bir USB ya da elektrik uzatma kablosu uzunluğu ne olursa olsun kablo, bağlantı noktasında gerilmeyi başarır. Eğer kabloların fazla gerilip bağlantının kopmasını istemiyorsanız, bağlantı bölgesine fazla sıkı olmayacak şekilde bir düğüm atın. Dikkatli olun, düğüm sırasında kabloya zarar vermeyin.

3- Ayakkabı bağcıkları

Hemen hepimiz ayakkabı bağcıklarını bağlamayı biliyoruzdur. Fakat bağcıkların bağlı kalmak konusunda bazı sıkıntıları olabilir. Sürekli çözülen bağcıklardan sıkıldıysanız bir de Ayana Fieggen’in bağcık bağlama yöntemini deneyin.

4- Plastik Ambalajlar

Özellikle oyun kolu, fare, USB bellek gibi küçük teknolojik ürünlerin plastik ambalajları, sanki parasını vermeyi unutmuşuz gibi açılmamakta ısrar ederler ve bıçakla - makasla giriştiğimizde dahi kolaylıkla açamayız. Bir dahaki sefere bu plastik ambalajları koli açıcı ile açmayı deneyin. Daha kolay olduğunu göreceksiniz.