Her Gün Yanımızdan Ayırmadığımız Cep Telefonları Kısırlığa Yol Açabilir

İsrail Teknoloji Enstitüsü yapılan araştırma uzun süre cep telefonu kullanımının kısırlığa yol açabileceğini kanıtladı.

Hemen hemen hepimiz yüksek sar değerine sahip cep telefonlarının radyasyondan dolayı kısırlığa yol açabileceğini biliyoruz ancak bu sefer İsrail'de yapılan bir araştırma sadece sar değeri yüksek olan telefonların değil, uzun kullanılan tüm telefonların kısırlığa yol açabileceğini söylüyor.

İsrail Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada günde bir saatten fazla konuşan erkeklerin sperm sayısında diğer erkeklere göre azalma görünürken aynı zamanda cep telefonunu ön cebinde taşıyan erkeklerin de sprem sayısında belli bir azalma olduğu sonucuna ulaşıldı.

Enstitü tarafından yapılan açıklamada "Telefonu ön cebinde taşıyan erkeklerin %47'sinin sprem sayısında azaltma tespit ettik. Özellikle de telefon şarjdayken telefonla konuşmak ve uyurken telefonu yakın noktada blundurmak bu olumsuz etkenleri tetikleyen en önemli nedenler arasında" dedi. Bu araştırmanın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da cep telefonlarının DNA'ya olumsuz bir etkide bulunduğunu söyledi.