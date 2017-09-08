Her Hafta 2 Süper Lig Maçı Şifresiz İzlenebilecek!

Azerbaycan kanalı CBC Sport, her hafta iki Süper Lig maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Süper Lig maçlarını para ödemeden izlemek herkesin hoşuna gider. Yayın haklarının Digitürk'te bulunmasından dolayı ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil, ancak bundan sonra her hafta iki Süper Lig maçını şifresiz olarak Azerbaycan kanalından izleyebileceğiz.

Azerbaycan kanalı CBC Sport’un resmi olarak yaptığı açıklamaya göre bundan böyle haftada iki Süper Lig maçı, şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçların neye göre seçileceğini açıklamayan CBC Sport’un Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarını mı yoksa rastgele maçları mı yayınlayacağı bilinmiyor.

CBC Sport’a Nasıl Ulaşırım

Uydu

Ülkemizden CBC Sport’a ulaşmak için öncelikle uydunuzun açısını değiştirmeniz gerekiyor. Eğer iki uydunuz varsa bu uydulardan birini AzerSpace 46° uydusuna çevirmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra CBC Sport’un frekans değerini girerek maçları şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

CBC Sport Frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

İnternet

Eğer maçları internet üzerinden izlemek istiyorsanız CBC Sport’un internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

beIN Sports bir süredir Süper Lig maçlarını Fransa, Afrika, Amerika, İngiltere, Katar, Ortadoğu, Almanya ve bazı Balkan ülkelerinde yayınlamak istiyordu. Bu konuda maçlarımızı ilk yayınlayacak ülkenin kardeş ülkemiz Azerbaycan olması sevindirici.