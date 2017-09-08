Her Hafta 2 Süper Lig Maçı Şifresiz İzlenebilecek!

Süper Lig maçlarını para ödemeden izlemek herkesin hoşuna gider. Yayın haklarının Digitürk'te bulunmasından dolayı ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil, ancak bundan sonra her hafta iki Süper Lig maçını şifresiz olarak Azerbaycan kanalından izleyebileceğiz.
Azerbaycan kanalı CBC Sport’un resmi olarak yaptığı açıklamaya göre bundan böyle haftada iki Süper Lig maçı, şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçların neye göre seçileceğini açıklamayan CBC Sport’un Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarını mı yoksa rastgele maçları mı yayınlayacağı bilinmiyor.
CBC Sport’a Nasıl Ulaşırım
Uydu
Ülkemizden CBC Sport’a ulaşmak için öncelikle uydunuzun açısını değiştirmeniz gerekiyor. Eğer iki uydunuz varsa bu uydulardan birini AzerSpace 46° uydusuna çevirmeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra CBC Sport’un frekans değerini girerek maçları şifresiz olarak izleyebileceksiniz.
CBC Sport Frekans bilgileri
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
İnternet
Eğer maçları internet üzerinden izlemek istiyorsanız CBC Sport’un internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
beIN Sports bir süredir Süper Lig maçlarını Fransa, Afrika, Amerika, İngiltere, Katar, Ortadoğu, Almanya ve bazı Balkan ülkelerinde yayınlamak istiyordu. Bu konuda maçlarımızı ilk yayınlayacak ülkenin kardeş ülkemiz Azerbaycan olması sevindirici.