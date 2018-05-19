Her İhtiyacınızı Karşılayabilen, 51.200 mAh’lık Powerbank

Gelişen teknolojiyle birlikte, elektriğe olan bağımlılığımızda bir hayli arttı. Bu noktada bizler için hayati olan ihtiyacımızı powerbank’ler karşılıyor.

Uzun bir doğa seyahatine çıktıysanız veya aracınızda “ne olur ne olmaz” diyerek powerbank taşımak istiyorsanız, birazdan size tanıtacağımız taşınabilir cihaz, eminim ki tüm ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek. Boyutu sebebiyle sırt çantanızda dahi bulundurabileceğiniz River Bank; kampta, acil durum araç kitlerinde ve diğer tüm zor durumlarınızda sizlere kolaylıkla yetebilir. Milyonlarca kişinin kullandığı ve bu sebeple de tanıdığı cihaz firması, en büyük güç kapasiteli powerbank olduğunu da iddia ediyor.

İddialar doğrumudur bilinmez ancak ürün, şekil itibarı ile de oldukça şık duruyor. Kullanılabilir şarj durumunu gösteren ekranı sayesinde sizi yarı yolda kalmaktan kurtaran bu teknoloji firması, kutu içerisinde size ihtiyacınız olan her şeyi gönderiyor. 3 modüle ayrılabilen cihazın modülleriyle, aynı anda pek çok şey şarj edebiliyorsunuz.

Kişiye göre özelleştirilebilme imkânı sunan River Bank, özellikle fotoğrafçılar için muhteşem bir seçim olacaktır. Hareket halindeyken bile kullanabileceğiniz bu cihazı, aynı anda 6 farklı elektrik gereksiniminde kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak kullanıcılar River Bank’i tipik bir duvar prizi veya güneş enerjisini kullanarak tekrar şarj edebilirler. USB ve USB-C’yi destekleyen powerbank ile akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.

Son olarak cihazın fiyatına da değinmek istiyorum. Cihaz tahmin edersiniz ki sahip olduğu özellikleriyle birçok powerbank’e fark atıyor. Bu sebeple de çok cüzi bir fiyata sahip değil. Yaklaşık 1.136 dolar olan cihaz, sizlere her şey dâhil bir paket sunuyor. Daha çok profesyonel kişiler için uygun olacağını belirtmek istediğim bu cihazın, sitesini inceleyecek olursanız, farklı parçalar için farklı fiyatlar bulunduğunu da göreceksiniz. Bu noktada eğer sizde cihazın detaylarını merak ettiyseniz ve incelemek için can atıyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.