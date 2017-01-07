Her İşi Kendi Halleden 12.500 Dolarlık Japon Üretimi Akıllı Tuvalet

Toto Actilite isimli Japon markası tarafından üretilen 12.500 dolarlık akıllı tuvalet, siz uğraşmadan hijyenik koşullarla tuvaletinizi yapmanıza olanak tanıyor.

Akıllı teknolojiler artık hayatımızın her noktasına girmiş durumda, öyle ki akıllı tuvaletler bile artık hayatımızın bir parçası olmaya başladı ancak Japonya'da üretilen bir akıllı tuvalet, adeta akıllı olmanın sınırlarını zorluyor.

Toto Actillite isimli bir Japon şirketi tarafından üretilen on binlerce dolar değere sahip akıllı tuvalet, kendiliğinden ısıtmalı bir yapıya sahip. Oturtuğunuzda oldukça sıcak bir tuvaletle ve sadece bir adet kontrol kumandasıyla karşılaşıyorsunuz. Kumandanın kontrolüyle birlikte işinizi halledip konu hijyene geldiğinde ise tek bir tuşa basarak özel sulama ve sıcak havayla kurulama sistemiyle birlikte uğraşmadan temizliği sağlıyorsunuz. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra sensörler yardımıyla iletilen deodorant ayrıca hoş bir koku olmasını da sağlıyor.

İğrençleşmeden anlatmaya çalıştığımız bu ilginç akıllı tuvalet 12.500 dolarlık fiyatıyla şimdilik sadece zenginlerin evinde olabilecek bir sistem ancak ilerleyen dönemlerde bu tarz tuvaletler geliştirilerek daha uygun fiyatlarla karşımıza çıkarsa özellikle toplu mekanlar için oldukça hijyenik bir tuvalet imkanı sunabilir.