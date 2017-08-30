Her telefon kullanıcısının cihazında olmasının faydasını göreceği 10 uygulamayı derledik.

Çoğu insan, zamanlarının büyük bir kısmını, cihazlarındaki uygulamaları kullanarak harcıyor. Her ne kadar "ben onlardan değilim" diyen biri olsa dahi, akıllı telefonların uygulamaları artık günümüzde adeta lüksten ziyade ihtiyaç haline geliyor.

Küçük şeyler için telefonlarımızda onlarca uygulama bulunduruyoruz. Ancak düzenli olarak kullandığınız toplamda kaç tane uygulama var? Tam da bu noktada hayatınızı kolaylaştıracak, düzene sokacak ve üretken haline gelmenize yardımcı olacak bir takım uygulamalar bulunuyor. Aslında sayacağımız uygulamalara pek de yabancı sayılmazsınız ancak şu anda tamamını kullananların sayısı çok fazla değildir.

Derlediğimiz uygulamalar arasında internet tarayıcı, Facebook, müzik çalar ve galeri gibi uygulamalar yok. Zaten bu uygulamalar birçok telefonda kurulu halde geliyor, ki kurulu olmasa dahi Google Play'in kendi uygulamaları bu noktada devreye giriyor.

Spotify

Müzik dinlemeyi seven biriyseniz ve sürekli yeni çıkan müzikleri takip etmekte zorlanıyorsanız Spotify sizin işinize yarayacak. Ayrıca Premium versiyonunun sağladığı kolaylıklar arasında çevrimdışı dinleme olanağının da olduğunu belirtelim. Elbette Apple Music de alternatif olabilir ancak dünya genelinde Apple Music, Spotify karşısında beklediği başarıyı sağlayamadı.

App Store | Google Play

Yelp

Yelp ile dilediğiniz şekilde çevrenizdeki restoranları bulabilir ve onlar hakkındaki yorumları öğrenebilirsiniz. Ayrıca bulabileceğiniz telefon numaraları ile arayarak rezervasyon bile yaptırabilirsiniz.

App Store | Google Play

Slack

İşlerinizi organize etmek ve diğer ekip arkadaşlarınızla sürekli etkileşim halinde kalmak istiyorsanız Slack tam size göre. Ayrıca birçok grupta bulunabilirsiniz.

App Store | Google Play

Uber

Matematikte gördüğümüz A noktasından B noktasına gitme eylemini Uber ile gerçekleştirebiliyoruz. Üstelik yolcuğumuzla ilgili detayları da uygulama sayesinde görüyoruz.

App Store | Google Play

Google Maps

Aslında bu noktada iOS'un Harita uygulaması da opsiyon olabilir ancak Google Maps, sunduğu olanaklar ve basit arayüzüyle daha çok rağbet görüyor. Ayrıca Google Maps'in iOS'ta bulunduğunu ancak Apple'ın Harita uygulamasının Android'de olmadığını belirtmekte fayda var.

App Store | Google Play

Reddit

Eğlenmek, haber edinmek ve hikayeler paylaşmak için oldukça popüler bir platform olan Reddit, keyifli bir zaman geçirmenizi sağlıyor.

App Store | Google Play

Kişisel banka uygulamanız

Kişisel banka hesabınızı doğrudan kontrol etmenizi sağlayan bu uygulamalarla aynı zamanda ödemelerinizi de gerçekleştirebilir ve finansal durumunuzu cebinizden takip edebilirsiniz.

Twitter

Halihazırda birçok kişinin kullandığı Twitter uygulaması, gündemi sıkı bir şekilde takip etmenize olanak tanır. Ayrıca dilediğiniz gibi eğlenmek için de kullanabilirsiniz.

App Store | Google Play

Instagram

Instagram yerine neden Snapchat değil dediğinizi duyar gibiyim. Aslında bunun asıl nedeni Instagram'ın biraz daha farklı olması. Instagram'da gün boyu sıkılmadan dolaşabilirsiniz ve neredeyse sınırsız içerikle karşılaşırsınız. Ayrıca Instagram'ın (Snapchat'ten arakladığı) Hikayeler özelliğiyle de Snapchat ihtiyacından kurtulabilirsiniz.

App Store | Google Play

YouTube

Artık yalnızca video paylaşım platformundan çok daha fazlası olduğunu kanıtlayan YouTube ile dilediğiniz içeriklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yenilenen görünümü sayesinde kullanımı daha da kolaylaştı ve bazı özellikler eklendi.

App Store | Google Play

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Sizin de "mutlaka" bulunması gerek dediğiniz uygulamaları yorumlardan paylaşabilirsiniz.