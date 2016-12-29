Her Kullanıma Özel En İyi VPN Servisleri

Bilgisayar, akıllı telefon ve P2P ağlarda kullanılabilecek en iyi VPN servislerini sıraladık.

VPN (Virtual Private Network) ya da Türkçe ismiyle sanal özel ağ, özellikle ülkemizde erişime engellenen sitelere girmek için kullanılıyor. Ancak VPN, güvenli bir şekilde internet ortamında dolaşmak için de kullanılıyor. Çünkü VPN, internetteki kimliğinizi gizleyerek ve sizi gerçek lokasyonunuzdan başka bir yerden internete bağlanıyormuş gibi göstererek internette rahatça dolaşmanızı sağlar. Peki VPN kullanmak isteyenler, hangi VPN’i seçmeliler? Sizler için bilgisayar, akıllı telefon ve P2P ağlarda kullanılabilecek en iyi VPN servislerini sıraladık.

Private Internet Access (Bilgisayar)

Private Internet Access, tüm kaynaklarını performans ve verimliliğe odaklamasının yanında, çok kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Ayrıca kimlik avı hırsızlığına karşı filtreleme ve malware yazılımlarına karşı koruma da sağlar. Üstelik tüm bu sağladıklarına bakıldığında fiyatı oldukça makul. Servisin aylık ücreti yalnızca 7 dolar.

VyprVPN (iOS)

Mobil VPN hizmetinde uzmanlaşan VyprVPN, iOS platformunda VPN kullanmak isteyen kullanıcılar için en iyi tercih. Bununla birlikte hizmetin anti-torrent ilkesi bulunuyor. Bu, torrent indirmeye çalışırsanız hesabınızın engelleneceği anlamına geliyor.

Express VPN (Android)

Express VPN, size en yakınınızdaki VPN kaynağına bağlanma imkanı sunan OpenVPN şifrelemesini temel aldığı için hız ve stabilite konusunda çok başarılıdır. Ayrıca size görevini sonlandırmanız için telefonunuzun ana ekranında yer alan bir widget da sunar. Bunlara karşın servisin aylık 13 dolar gibi bir ücreti bulunuyor.

PureVPN (P2P)

500 sunucu ve 140’dan fazla sunucu lokasyonuyla PureVPN, P2P ağıyla çalışırken hızlı ve nitelikli sonuçlar sağlar. PureVPN, torrent transferini geliştirir ve bu nedenle torrent kullanımı için harika bir seçenektir.