Hayata Dair Her Şey Bir Halüsinasyondan mı İbaret?

Bu yazıda herkesin sık sık aklına gelen ve Matrix, Truman Show benzeri filmlere de konu olmuş bir teoriden bahsedeceğiz. Her şey bir rüyadan mı ibaret veya gerçeklik olarak algıladığımız her şey aslında birer halüsinasyon mu?

Matrix filmini izledikten sonra herkesin aklına malum soru gelmiştir: "Yoksa, ben de mi bir sanal alemde yaşıyorum?". Bu teori, oyun sektörünün de gelişmesiyle birlikte bizim de, bizden daha gelişmiş canlılar tarafından yapılmış bir 'simülasyon evreninin' içinde olduğu sorusunu daha çok gündeme getirmeye başladı.

Sussex Üniversitesi'nde Bilişsel ve Hesaplamalı Nörobilim profesörü Anil Seth, algı ile gerçeklik arasındaki bağlantıyı anlatıyor. Seth, bizim gerçeklik sandığımız evrenin yalnızca beyinimizin bir oyunundan ibaret olduğunu düşünüyor.

Anil Seth: “Gerçekliği deneyimlediğimizi nereden biliyoruz? Muhtemelen bizim gerçeklik sandığımız her şey, muhtemelen ‘asıl gerçekliği’ oluşturmamakta. Bizim algıladığımız, gerçeklik sandığımız ve yaşadığımız her şey, beynin duyusal bilgiyi yorumlamasının bir sonucudur. Algı, dünyada gerçekte olan şeyin bir yansımasını göstermez. Algılamamız, beynimizin her zaman aktif bir yorumlama sürecidir. Gözlerimizle gördüğümüzü her şeyi gerçek sanmak gerçekten çok normal bir durum. Ancak, bizler gözlerimizle değil beynimizle görüyoruz. Gözlerimiz elbette önemli bir organımız, ancak aslında algıladığımız şey, beynimizin tüm bu bilgileri gözden geçirip bu durumu nasıl yorumladığıyla alakalı."

Halüsinasyon Nedir?

Halüsinasyon, beynin duyusal bilgiyi nasıl yorumladığı ve duyusal bilginin gerçekte ne olduğu arasındaki denge bozulduğunda insanların diğer insanlardan farklı olarak görmeye başladıkları gerçeklik dışındaki algılar bütünüdür.

"Bir buluta baktığınız zaman ve bazen bulutlarda insan yüzleri görebiliriz, bu da bir tür halüsinasyon. Bu durumu başka bir şekilde de psychedelic ilaçlarla deneyimleyebilirsiniz. Bu ilaçlar da insanların olağandışı deneyimlere sahip olmalarını, orada olmayan şeyleri görmelerini sağlar. Örneğin bu ilaçları kullanmak gördüğümüz şeylerin gerçekten var olduğu anlamına gelmez. Bu durum, sadece beyninizin farklı bir şekilde çalıştığı anlamına gelir, böylece beynimiz gerçeklik algılımızla oynayarak ‘salt gerçeği’ görmemize engel olur."

Seth’e göre, gerçek olarak algıladığımız her şey beynin birer kurmacasıdır. Bu yüzden, bir kupayı kırmızı olarak gördüğümüzde, bu durum aslında kupanın kırmızı renkte olduğu anlamına gelmez. Bizim algıladığımız bir nesne ya da renk, görsel bilgiyi yorumlamak için beyniminizin oluşturduğu bir şeydir. Bu açıklama felsefik bazda bir soruyu daha akla getiriyor. “Gerçekten orada kırmızı bir kupa var mı?”