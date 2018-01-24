Üç Boyutlu Baskı Makinelerinin Günlük Hayata Etkisi

Yiyeceklerimizi dahi üç boyutlu baskı makineleriyle hazırlayabileceğimiz bir gelecek mümkün mü? Bu tip bir teknolojinin hakim olduğu hayat biçimi, nasıl olacak?

İsteğe bağlı basım

Satıcılar insansız hava araçlarından 'hyperloop' olarak adlandırılan, yer altından giden yüksek hızlı taşıma sistemlerine kadar bir çok alanda ürünleri tüketicilere gelecekte hızla ulaştırmayı sağlayacak büyük fikirler konusunda sıkıntı çekmiyorlar. Bununla birlikte üç boyutlu baskı teknolojisi, halihazırdaki gidişatını koruduğu sürece günümüzdeki nakliye kavramı anlamını yitirebilir. Zira istediğimiz herhangi bir şeyi kendi evimizde hazırlayabilir hale gelebileceğiz.

Aynı zamanda 'eklemeli üretim' olarak bilinen üç boyutlu basım teknolojisinin gerisinde yatan fikir, oldukça basit. Baskı makinesi dijital bir dosyadan edindiği üç boyutlu nesneyi her seferinde tek kat atara oluşturur. Bu işlem, 1980'li yıllardan bu yana kullanılmaktadır. İlk başlarda kullanılan üç boyutlu baskı makineleri büyük, pahalı ve özellikle sanayi alanında prototip oluşturmada kullanılıyorlardı fakat durum günümüzde böyle değil artık.

3 boyutlu baskı makineleri farklı boyut ve fiyat tabanlarında üretiliyorlar. Bu cihazların göründüğü kadarıyla yapabilecekleri baskının bir sınırı bulunmuyor. İnsan organlarını, bir evi bütün olarak ve hatta isteğe göre hazırlanmış pizzalar yapabilen baskı makineleri var artık.

Kendi evinde kullanmak için üç boyutlu baskı makinesi almak isteyen herkes en düşük 400$'a (Türkiye fiyatı 2.500-3.000 TL civarında olsa gerek) bir tane edinebiliyor. Bununla birlikte gelişmiş sistemler hala binlerce dolar değerinde. Fakat bu chazların bile yapabilecekleri oldukça sınırlı. Bazıları sadece belirli malzemelerle baskı yapabilirken, günümüz sistemlerinin bir çoğu için iki farklı renkte baskı yapmak oldukça zor.

Peki istediğimiz herhangi bir şeyi gerçek anlamda basabilecek ve Amazon'un dronlarından daha hızlı bir şekilde edinmemizi sağlayabilecek üç boyutlu yazıcılara ne zaman sahip oluruz?

Sınırsız potansiyel

Wohlers'ın 2016 yılında hazırladığı rapora göre 3 boyutlu yazım tekniğinin global çaptaki yıllık durumuna yönelik incelemede, üreticilerin 2015 yılında 5.000$'dan az fiyata sahip 278.000 adetten fazla masa üstü 3 boyutlu baskı makinesi sattıkları belirlendi.

Sadece Amerika'da 125 milyon civarında konut bulunuyor. Dolayısı ile bu yazıcılar sırf bu kişisel hanelerde kullanılsalar, ofis, okul, kütüphane ya da üretimhanelerde kullanmasalar bile, her 1.000 evin sadece yüzde 2.2'sinde üç boyutlu yazıcı olabilir.

Üç boyutlu yazıcıların yaygın olarak kullanılmadıkları ortada fakat, ileride olayacağı anlamına gelmiyor bu.

Monoprice adlı elektronik mağazasının yöneticisi Bernard Luthi, evlerin büyük bölümünün en az bir adet bir çok şeyi basabilen üç boyutlu yazıcıya sahip olacağı günlerden 10 yıl kadar uzakta olduğumuzu düşünüyor. Bununla birlikte her şeyi basabilen baskı makinelerinin 2038 yılından önce üretilebileceğini düşünmüyor.

Formlabs'ta Ürün Yöneticisi olarak çalışan David Lakatos, bu değişimin biraz daha uzun süre alacağını düşünüyor.

"Her evde üç boyutlu bir baskı makinesinin olduğu bir geleceği hayal etmek eğlenceli olabilir fakat bunun benim yaşadığım dönemlerde gerçekleşeceğini sanmıyorum. En azından yüksek kaliteli, son kullanıcıya yönelik ürünlerin yapılabildiği makinelerin. Günlük nesnelerin evlerde basılabileceklerini düşünmek, gerçekçi değil. Ta ki enjeksiyon kalıplama ile yapılan parçaların ucuz yapılıp, hızla gönderilebilmesi mümkün olmadığı sürece" diyor Lakatos.

Ona göre öncelikle kişiye özel kulak içi kulaklıkları siparişe göre üretmek gibi geniş anlamda kullanılan toplu üretimler yapabilen üç boyutlu yazıcıları görmemiz olası. Lakatos bunun sonucu olarak Amazon ve Target gibi, ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasından önce üç boyutlu baskı tekniğiyle isteğe göre ürecek firmaların çıkacağı öngörüsünde bulunuyor.

Monoprice Elektronik Mağazası yöneticisi Luthi, 3 boyutlu baskı makineleri mağazaları denklemden çıkarırsa, bunun günlük hayatımıza etkisinin müthiş olacağını söylüyor. Sadece sahip olmak istediğimiz şeyi sahip olmak istediğimiz anda istediğimiz şekilde üretebilmenin yanında, nihai aşamada hayat kalitemizi geliştirecek yeni verimlilik seviyelerini de göreceğimize inanıyor. Luthi şöyle diyor:

"3 boyutlu baskı teknolojisi günlük hayatlarımıza dahil olduğunda, zorunlu görevlerimizin otomatik hale getirilmesine ve daha fazla zaman ayırmak istediğimiz şeylere odaklanabilmemize yardımcı olacaktır. Markete gitmek yerine yiyeceklerimizi kendimiz basacak, kazandığımız bu zamanı daha farklı alanlarda zaman geçirmemize olanak sağlamış olacağız."