Huawei Cephesi, Büyüme Oranlarından Memnun Değil

Geçtiğimiz sene ile aynı oranda büyüme değerlerine ulaşan Huawei, alınan sonuçlardan tatmin olmamış durumda. Pazar payının geçtiğimiz sene ile aynı oranda büyümesi, şirketin duraklama dönemine girdiğini işaret ediyor olabilir.

Son dönemin hızla yükselen isimlerinden Huawei’nin bu sene elde ettiği veriler birçok dev şirketin hayallerini süsleyecek nitelikte olsa da Çinli ekip gerçek bir disiplin örneği göstererek gelişimlerinin bu sene yetersiz olduğunu düşünüyor. Sene başından bu yana 100 milyondan fazla cihaz satan ancak hedefleri Başkan Richard Yu tarafından 200 milyon olarak belirlenen Huawei, iki sene üst üste aynı değer olan %15 büyüme oranını yakalayınca hayal kırıklığına uğradı.

Genel anlamda yükselen şirketlerin doyma ve olgunlaşma sürecinde gerçekleşen bu sabit oranda gelişim yüzdesi, Huawei’nin 2013’ten bu yana yakaladığı en düşük ivme olarak hesaplanmış durumda. Durağanlık ve olgunluk dönemi kısmen kulağa büyük bir problem gibi gelmese de bu evrenin hemen ardından gelen evrenin “Düşüş evresi” olduğunu belirtmek gerekiyor. Son dönemde fiyat/performans tabanlı Xiaomi gibi markaların da yükselişi düşünüldüğünde, Huawei’nin üstünde oluşan ilginin ve pazar payının azalması gayet doğal.

Ancak bu duruma etken olan faktörlerden bir diğerini de Huawei’nin alt markalarından biri olan Honor’a bağlamak mümkün, iki markanın toplam pazar payı %27’ye yükselerek oldukça önemli bir değer oluşturuyor. Sonuç olarak her yıl Ar-Ge yatırımlarını milyarlarca dolar artıran ve kendine hedef olarak 20 milyar dolar üstü yatırımlar koyan Huawei, kendini geliştirmek ve pazardaki büyüme hızını daha da artırmak için elinden geleni yapmaya devam edecektir.