Her tasarımcı kendini daha fazla geliştirmek ister. Bu 10 Facebook sayfası size yeni fikirler ve bilgiler sunacaktır.

Facebook, yeni veya eski tasarımcıların yeni fikirler ve bilgiler edinmesi için mükemmel bir mecradır. Ancak iyi bir tasarım sayfası ya da topluluğu bulmak için tüm Facebook'u taramak oldukça zahmetli bir iş. Siz uğraşmayın diye, Facebook'daki en iyi tasarım sayfalarını listeledik.

1- Smashing Magazine

Facebook'un lider tasarım sayfalarından olan Smashing Magazine, çoğunlukla web tasarım ve geliştirici odaklı olsa da grafik tasarımcıların da sevebileceği faydalı bir sayfa. Üstelik yalnızca paylaşım yapmakla da kalmıyorlar. Ortaya attıkları sorulara gelen cevapları okuyarak ya da cevaplayarak birçok tasarımcıla fikir alışverişi yapabileceğiniz bir topluluktur.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

2- Creative Market

Creative Market aslında ücretsiz ve ücretli fontlar, temalar, eklentiler bulabileceğiniz bir sitedir. Ancak Facebook sayfalarında, en iyi tasarımcılarıyla, tasarımcı adaylarına ya da mevcut tasarımcılara yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Creative Market'in Facebook sayfasını ziyaret ederek fantastik yazı tipleri, ücretsiz şablonlar, tasarım eğitimleri, tasarımcıların eğlenceli bulabileceği resimler ve çok daha fazlası bulabilirsiniz.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

3- HOW Design

Ödüllü ve deneyimli tasarımcılardan düzenli olarak önemli bilgiler ve ipuçları alabileceğiniz sayfayı yarım milyona yakın grafik tasarımcısı takip etmekte.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

4- Envato Tuts+

Envato aslında büyük bir dijital ürün pazarı ve tasarım için gereken herhangi bir öğeyi Envato'da bulmanız mümkün. Ancak Envato'nun pazarında alış-veriş yapmasanız dahi Facebook sayfasını ziyaret etmelisiniz.

Yayınlanan içeriklerin çoğu teknik tasarım yeteneklerinizi gelitirmeyi amaçlıyor. Tasarım hakkında önemli kılavuzlar ve photoshop hakkındaki ipuçları ilginizi çekecektir.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

5- Digital Synopsis

Listemizdeki en küçük sayfalardan biri olan Digital Synopsis, paylaşılan içeriğin kalitesiyle bu listeye girmeyi sonuna kadar hak ediyor.

Paylaşılan linklerin çoğu, tasarım eğitimleri ve özel efektlerle ilgilidir. Tasarımcılığınızı daha da ileri taşımanız için sayısız kaliteli içeriğe sahiptir.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

6- Canva

Canva, tasarıma yeni başlayanlar için bir araç olsa da Facebook sayfası, deneyimli tasarımcılar için de ciddi bir ilham kaynağı olabilir.

Tasarımcıların ve ürünlerinin hikayelerini barındıran sayfada, size ilham oluşturabilecek çeşitli videolar da bulacaksınız.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

7- Creative Bloq

Alsında Creative Bloq'un Facebook sayfası, şirketin web sitesinde yayınlanan içeriğinin bir akışı niteliğinde olsa da tasarımcıların ilgisini çekebilir.

Hemen hemen tüm tasarım kategorilerini kapsar ve içerisinde öğreticiler, tasarım haberleri ve trendleri gibi ilginizi çekebilecek paylaşımlar bulmak mümkün.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

8- Goodtype

Tipografi meraklısıysanız bu sayfa tam sizin için. Çeşitli font eskizleri, tasarımcı videoları gibi pek çok içerikle takipçilerinin beğenisini kazanmış bir sayfa.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

9- Awwwards

Dünya çapında tasarım konferansları ve ödülleri düzenleyen bir şirket olan Awwwards'ın Facebook sayfasını, tüm web tasarımcılar takip etmek isteyecektir.

Özellikle resim ve videolarla ciddi tasarım teknikleri ve fikirleri sunan sayfada, deneyimli deneyimsiz tüm web tasarımcıların öğrenecekleri pek çok önemli bilgi bulunmaktadır.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

10- Graphic Designers are Hotter than Architects (Grup)

Grubu adıyla yargılayamayız. Ancak içerisinde paylaşılanlar her tasarımcının hoşuna gidebilecek türden. 15 bin kişiyle nispeten küçük olan grup, üyelerinin paylaşımlarıyla tam bir bilgi hazinesi.

Sizi kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak grubun en güzel yanı, tam bir bilgi küratörü olması.

Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.